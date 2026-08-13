川普專機「捉迷藏」／總統維安不是爭議 撒謊和摀嘴才是

美國總統川普七月出席土耳其北約峰會後，回程因伊朗的安全威脅祕密更換飛機。這起事件儘管是為了總統的安全，仍引發許多問題與爭議，包括川普與白宮事後持續撒謊、國會未被告知國安威脅、媒體和白宮人員在不知情下被當成誘餌、白宮試圖壓制相關報導還向記者發傳票等。

有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，現在情況已很清楚，川普在土耳其先登上舊空軍一號，然後祕密進入一輛餐飲貨櫃車轉搭一架較小的空軍Ｃ-32Ａ運輸機飛往英國；抵達英國後，川普繼續「演戲」，暗中重新登上舊空軍一號，然後下機受訪，之後再登上卡達贈送的新空軍一號返美。

ＣＮＮ指出，採取預防措施保護總統合情合理，但值得注意的是，即使已脫離危險，川普和白宮仍繼續對此事撒謊。川普從英國飛回美國的專機上，多次對記者否認有安全顧慮。

二○○○年時任總統柯林頓訪問巴基斯坦時，也曾使用誘餌飛機卻搭沒有標記的飛機；但柯林頓一下機就向公眾坦承此事。華郵報導，當年白宮事先曾私下向白宮記者協會主席通報相關情況。相較之下，川普政府卻一直隱瞞，直到被華郵揭露。

另一個問題是，川普讓記者和許多白宮人員在不知情下搭乘舊空軍一號，成為誘餌，身處險境。國務卿魯比歐十一日被ＣＮＮ問到此事，並未回應。

這起事件也凸顯伊朗的威脅嚴重，足以促使川普換機，讓人質疑川普宣稱「伊朗軍事能力已被摧毀」的說法。

此事還涉及白宮試圖壓制相關報導。紐約時報報導川普出於安全考量，離開土耳其時不搭卡達致贈的新空軍一號，結果記者被川普政府發出傳票，聲稱此案涉及洩密信息威脅國家安全，政府內部更為此展開大規模調查，部分官員被要求交出手機。ＣＮＮ說，這場「揪出洩密者」行動，是否為了掩蓋政府曾利用白宮人員和記者作為誘餌？