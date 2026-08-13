聽新聞
0:00 / 0:00

川普專機「捉迷藏」／總統維安不是爭議 撒謊和摀嘴才是

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
川普與記者搭乘卡達贈送的新空軍一號，由英國返回華府。路透
川普與記者搭乘卡達贈送的新空軍一號，由英國返回華府。路透

美國總統川普七月出席土耳其北約峰會後，回程因伊朗的安全威脅祕密更換飛機。這起事件儘管是為了總統的安全，仍引發許多問題與爭議，包括川普與白宮事後持續撒謊、國會未被告知國安威脅、媒體和白宮人員在不知情下被當成誘餌、白宮試圖壓制相關報導還向記者發傳票等。

有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，現在情況已很清楚，川普在土耳其先登上舊空軍一號，然後祕密進入一輛餐飲貨櫃車轉搭一架較小的空軍Ｃ-32Ａ運輸機飛往英國；抵達英國後，川普繼續「演戲」，暗中重新登上舊空軍一號，然後下機受訪，之後再登上卡達贈送的新空軍一號返美。

ＣＮＮ指出，採取預防措施保護總統合情合理，但值得注意的是，即使已脫離危險，川普和白宮仍繼續對此事撒謊。川普從英國飛回美國的專機上，多次對記者否認有安全顧慮。

二○○○年時任總統柯林頓訪問巴基斯坦時，也曾使用誘餌飛機卻搭沒有標記的飛機；但柯林頓一下機就向公眾坦承此事。華郵報導，當年白宮事先曾私下向白宮記者協會主席通報相關情況。相較之下，川普政府卻一直隱瞞，直到被華郵揭露。

另一個問題是，川普讓記者和許多白宮人員在不知情下搭乘舊空軍一號，成為誘餌，身處險境。國務卿魯比歐十一日被ＣＮＮ問到此事，並未回應。

這起事件也凸顯伊朗的威脅嚴重，足以促使川普換機，讓人質疑川普宣稱「伊朗軍事能力已被摧毀」的說法。

此事還涉及白宮試圖壓制相關報導。紐約時報報導川普出於安全考量，離開土耳其時不搭卡達致贈的新空軍一號，結果記者被川普政府發出傳票，聲稱此案涉及洩密信息威脅國家安全，政府內部更為此展開大規模調查，部分官員被要求交出手機。ＣＮＮ說，這場「揪出洩密者」行動，是否為了掩蓋政府曾利用白宮人員和記者作為誘餌？

伊朗 美國 維安 土耳其 卡達 川普 北約 美伊戰爭 中東戰事

延伸閱讀

隨行媒體淪「誘餌」毫不知情 川普祕密更換專機掀4大爭議

川普換機把記者當誘餌？前白宮官員喊總統安全優先 史學家批惡劣

空軍一號成誘餌！祕密換機行動曝 川普稱「幾乎別無選擇」：我收過很多威脅

瞞天過海！川普祕換軍機 躲伊朗暗殺

相關新聞

怕被伊朗打下來...川普認了祕密換機：特勤說要換的 我才沒在怕

美國總統川普十一日證實，七月訪問土耳其參加北約峰會回程，他應特勤局和軍方要求離開「空軍一號」改搭「另一架飛機」，原因是面臨某種威脅，他自稱並未因此感到害怕。

川普專機「捉迷藏」／總統維安不是爭議 撒謊和摀嘴才是

美國總統川普七月出席土耳其北約峰會後，回程因伊朗的安全威脅祕密更換飛機。這起事件儘管是為了總統的安全，仍引發許多問題與爭議，包括川普與白宮事後持續撒謊、國會未被告知國安威脅、媒體和白宮人員在不知情下被當成誘餌、白宮試圖壓制相關報導還向記者發傳票等。

部署超過8個月 返航卻遙遙無期...美林肯號航艦水兵試圖跳海

美國海軍「林肯號」航空母艦約五千名官兵去年十一月廿一日從加州聖地牙哥出動展開部署任務，至今已超過八個月，仍在中東支援對伊朗軍事行動，何時返航仍不確定。多家美媒引述軍眷說法報導，部署期間已有多名水兵因值勤壓力和任務繁重，試圖跳海輕生。

伊朗長年遭制裁早已習慣 專家：美想靠封鎖逼其低頭很難

美國總統川普正押注制裁與海上封鎖，能迫使伊朗在談判中讓步，但伊朗正透過配給、限制外匯及削減投資等措施，維持最低限度運轉的「生存經濟」。華爾街日報十一日報導，這場較量的關鍵在於，美方認為伊朗會承受不住壓力，但這項假設存在高度風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。