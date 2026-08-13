怕被伊朗打下來...川普認了祕密換機：特勤說要換的 我才沒在怕

美國總統川普十一日證實，七月訪問土耳其參加北約峰會回程，他應特勤局和軍方要求離開「空軍一號」改搭「另一架飛機」，原因是面臨某種威脅，他自稱並未因此感到害怕。

川普七月八日在土耳其回程時，刻意公開登上舊空軍一號，再藏身機場餐飲卡車，被祕密送往另一架軍機，原本的空軍一號則照常升空充當誘餌。這項祕密換機行動十日被華盛頓郵報率先揭露。

川普十一日前往俄亥俄州日內瓦市參加活動後受訪表示，「這完全由特勤局決定，我只是按照他們的安排」。

川普說：「事實上，我認為我搭乘的飛機面臨更大風險，因為我覺得那才是他們更可能下手的飛機。我聽從特勤局與軍方。他們要我改搭另一個航班、另一架同樣安全的飛機。既然他們這麼要求，我聽他們的。」

川普表示：「我想當時確實有威脅。我其實沒有多問，因為我經常收到威脅。任何有影響力的總統都會收到很多威脅；沒有影響力的總統不會收到威脅。老實說，我什麼都不擔心。不管發生什麼事，你知道我的態度？隨便啦！」

紐約時報報導，兩名美方知情官員表示，當時川普會祕密換機，是因為美國情報部門從多個管道截獲情報，顯示有人企圖以地對空飛彈攻擊總統專機；北約峰會會場附近也發現有人攜帶肩射飛彈。

官員表示，伊朗方面還確切掌握川普在安卡拉的下榻地點，包括他住在建築物的哪一層，這些情報促使川普與政府高層展開非比尋常的換機誘敵行動。

白宮官員不願透露誰陪同川普搭乘祕密航班離開土耳其，但兩名官員表示，國務卿魯比歐、財政部長貝森特、白宮副幕僚長米勒、白宮通訊主任張振熙等人都留在原來的總統專機上。魯比歐知道這項威脅，但不清楚其他有多少人知情。兩名官員表示，機上至少部分白宮工作人員並不知情，隨行記者同樣被蒙在鼓裡。

紐時報導，這場祕密換機行動，連一九九七年電影「空軍一號」編劇馬洛都直言超乎想像。馬洛說，若威脅真的如此嚴重，很難想像觀眾會支持一個把其他不知情平民置於危險、藉此換取自身安全的角色。

華郵報導，二○○○年時任總統柯林頓密訪巴基斯坦時，也採取類似換機手法，但當時媒體事前獲知行動及相關風險。

記者兼歷史學家格拉夫表示，川普政府的做法可能前所未有，白宮竟向整個記者團謊報總統所在位置，這跨過了一條新紅線，「他們對這項威脅深感憂慮，卻完全蒙蔽媒體，顯得更加惡劣」。