中東戰事延燒船東紛走避 荷莫茲海峽船舶數降至一周新低

航運數據顯示，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）11日追蹤到的船舶數降至8艘為一周新低，鑒於中東戰事持續延燒，船東紛紛避開這條重要水道。

路透社報導，美伊戰事結束前景顯得黯淡，美國與背後有伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）分別通報攻擊事件。伊朗表示除非華府接受他們的條件，否則荷莫茲海峽將持續關閉。

根據航運追蹤機構Kpler資料，11日統計的8艘低於10天平均約12艘，為5日以來單日最低。當中僅1艘運煤船離開荷莫茲海峽，其餘則仍在通行中。7艘進入的船舶全走伊朗航道。

倫敦證券交易所集團（LSEG）另一項資料顯示，11日共有11次通行，低於前一日的14次。

荷莫茲海峽在戰前通常每天約有130至140艘船通行。

Kpler數據顯示，11日通過紅海（Red Sea）南端曼德海峽（Bab al-Mandab）的船隻數量為30艘，高於10天平均25艘。