快訊

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

把總統官邸當辦公室？二線三星警官喝茫想硬闖 刑事局開鍘

連續部署逾8個月！美航空母艦林肯號返航無期 多名水兵試圖跳海

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰事延燒船東紛走避 荷莫茲海峽船舶數降至一周新低

中央社／ 新加坡12日綜合外電報導
航運數據顯示，荷莫茲海峽11日追蹤到的船舶數降至8艘為一周新低。路透社資料照
航運數據顯示，荷莫茲海峽11日追蹤到的船舶數降至8艘為一周新低。路透社資料照

航運數據顯示，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）11日追蹤到的船舶數降至8艘為一周新低，鑒於中東戰事持續延燒，船東紛紛避開這條重要水道。

路透社報導，美伊戰事結束前景顯得黯淡，美國與背後有伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）分別通報攻擊事件。伊朗表示除非華府接受他們的條件，否則荷莫茲海峽將持續關閉。

根據航運追蹤機構Kpler資料，11日統計的8艘低於10天平均約12艘，為5日以來單日最低。當中僅1艘運煤船離開荷莫茲海峽，其餘則仍在通行中。7艘進入的船舶全走伊朗航道。

倫敦證券交易所集團（LSEG）另一項資料顯示，11日共有11次通行，低於前一日的14次。

荷莫茲海峽在戰前通常每天約有130至140艘船通行。

Kpler數據顯示，11日通過紅海（Red Sea）南端曼德海峽（Bab al-Mandab）的船隻數量為30艘，高於10天平均25艘。

伊朗 美國 荷莫茲海峽 中東 航運

延伸閱讀

傳葉門叛軍在紅海襲貨船致船員死亡 美伊開戰後首見

荷莫茲海峽航運受阻 數千海員受困波斯灣如陷囹圄

戰事改道與低水位限載 巴拿馬運河塞爆…貨櫃輪砸400萬美元插隊

不甩美軍警告！巴拿馬籍貨輪強行航往伊朗港口 遭開火癱瘓

相關新聞

中東戰事延燒船東紛走避 荷莫茲海峽船舶數降至一周新低

航運數據顯示，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）11日追蹤到的船舶數降至8艘為一周新低，鑒於中東戰事持續延燒...

美伊比氣長？川普封鎖伊朗經濟 德黑蘭靠生存模式硬撐

美國總統川普正押注制裁與海上封鎖，能迫使伊朗在談判中讓步，但德黑蘭也正透過配給、限制外匯及削減投資等措施，維持經濟最低限度運轉。華爾街日報11日報導，這場較量的關鍵在於，美方認為伊朗會比華府更早承受不住壓力，但這項假設存在高度風險。

川普：美完全控制荷莫茲海峽 我是最不可能相信伊朗的人

美國與伊朗的談判似乎陷入停滯之際，美國總統川普11日宣稱，美國已「完全控制」荷莫茲海峽，並表示伊朗不再是中東的主導力量。

不甩美軍警告！巴拿馬籍貨輪強行航往伊朗港口 遭開火癱瘓

川普政府試圖在經濟上向伊朗政權施壓，正加強執行封鎖。華爾街日報報導，一艘巴拿馬籍船隻11日凌晨試圖突破美方對伊朗港口的封鎖，遭美軍開火攻擊。

巴基斯坦稱荷莫茲協議接近達成 美伊立場卻都轉趨強硬…油價震盪

巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）周二（11日）表示，美國與伊朗在荷莫茲海峽問題上「接近達成某種安排」，不過，雙方的最新交鋒降低了短期內達成協議的可能。油價連漲四天後持穩。

海峽重啟談判 美伊互算爛帳

伊朗日前開出美國賠償戰爭損失等強硬要求，作為重啟荷莫茲海峽的條件。美國總統川普十日不甘示弱，列出新的談判紅線，揚言要向德黑蘭算帳，要求伊朗為多年來造成的死傷付出賠償。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。