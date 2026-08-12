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美伊比氣長？川普封鎖伊朗經濟 德黑蘭靠生存模式硬撐

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗民眾10日在德黑蘭大市集購物。歐新社
伊朗民眾10日在德黑蘭大市集購物。歐新社

美國總統川普正押注制裁與海上封鎖，能迫使伊朗在談判中讓步，但德黑蘭也正透過配給、限制外匯及削減投資等措施，維持經濟最低限度運轉。華爾街日報11日報導，這場較量的關鍵在於，美方認為伊朗會比華府更早承受不住壓力，但這項假設存在高度風險。

專家指出，伊朗目前配給稀缺商品、限制取得外匯、大幅削減投資，並把更多負擔轉嫁給家庭，同時維持戰略物資進口及國家核心機構運作。這些措施會讓貧困與社會失能惡化，卻也可能讓伊朗領導層有更多時間拖延談判。調解人已警告美方，伊朗長年承受制裁，單靠經濟壓力未必足以迫使德黑蘭妥協。

川普已暫緩進一步軍事打擊，轉而讓制裁與海上封鎖發揮作用。美國財政部長貝森特表示，美方經濟政策已造成伊朗貨幣重挫、通膨升至三位數；伊朗總統裴澤斯基安也多次表示，伊朗必須擺脫「非戰非和」狀態。

封鎖已重創伊朗石油收入。凱投宏觀指出，伊朗石油出口收入從6月45億美元降至7月接近零，海上儲油也從約1.8億桶降至7月初約6000萬桶。船舶追蹤公司Kpler表示，8月迄今沒有油輪在主要出口碼頭哈格島裝油。伊朗年通膨率已超過80%，國際貨幣基金預估今年經濟將萎縮5.4%。

德黑蘭目前採取的做法，重點已不是復甦，而是撐持。當局限制外匯、印鈔支應開支、延後投資並規避制裁，同時以優惠匯率保障糧食與藥品等必需品進口。家庭則進一步縮減消費，把支出集中在食物、汽油及藥品，部分民眾甚至已開始動用積蓄。

如果伊朗能撐得比華府預期更久，就更沒理由放棄在荷莫茲海峽問題上的籌碼，導致僵局延長、戰火重燃風險升高。對峙持續愈久，能源與航運受阻就愈會拖累全球經濟，並在美國期中選舉前推升通膨，使壓力重新回到川普身上。

昆西研究所非常駐研究員卡哈爾扎德（Hadi Kahalzadeh）形容，伊朗正從能吸收衝擊的「韌性經濟」，轉向只能維持基本運作的「生存經濟」。他認為，華府認為長期經濟壓力終將限制伊朗，或許沒有錯；德黑蘭認為長期衝突會讓華府付出愈來愈高的政治代價，也可能沒有錯，但雙方卻都低估這些壓力真正成為決定性因素所需的時間。

伊朗 美國 川普 德黑蘭

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