川普：美完全控制荷莫茲海峽 我是最不可能相信伊朗的人

美國與伊朗的談判似乎陷入停滯之際，美國總統川普11日宣稱，美國已「完全控制」荷莫茲海峽，並表示伊朗不再是中東的主導力量。

福斯新聞與半島電視台報導，川普在俄亥俄州日內瓦市參加「自由250愛國者運動會」後受訪表示：「伊朗局勢進展順利，進展得非常順利。我們完全控制荷莫茲海峽，控制權在我們手中。沒有其他人，只有我們。我們的海軍令人難以置信，我們國家的一切都進展得非常順利。」

川普還說，他不信任伊朗，並表示：「我是最不可能相信伊朗的人。他們一直對我撒謊。」他隨後再度重申：「我們目前完全控制海峽。他們沒有控制權。我們完全控制，我們擁有海峽。也許到了某個時候，他們會採取某種行動，然後就會被炸得粉碎。」

他說：「我們目前處於非常有利的位置。伊朗50年來一直是中東的惡霸。如果仔細想想，其實是51年。對吧，我們過去4年一直說是47年，而他們現在不再是中東的惡霸。」