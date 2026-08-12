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不甩美軍警告！巴拿馬籍貨輪強行航往伊朗港口 遭開火癱瘓

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍一架 MH-60直升機。路透資料照
美國海軍一架 MH-60直升機。路透資料照

川普政府試圖在經濟上向伊朗政權施壓，正加強執行封鎖。華爾街日報報導，一艘巴拿馬籍船隻11日凌晨試圖突破美方對伊朗港口的封鎖，遭美軍開火攻擊。

美軍表示，「維拉諾瓦號」（M/V Vela Nova）貨輪當時試圖橫越阿曼灣，前往一座未具名的伊朗港口。船員無視負責執行封鎖的美方人員警告後，一架美國海軍MH-60直升機朝貨輪輪機艙發射2枚地獄火飛彈。負責監督美軍中東行動的美國中央司令部在X發文表示：「這艘船已不再違反美國封鎖駛往伊朗，這項封鎖仍全面生效。」

這起事件發生在黎明前，目前尚未傳出傷亡。海事安全公司「先鋒」（Vanguard）表示，事發地點距離巴基斯坦海岸約70海里。一名美國官員表示，貨輪遇襲後似乎正試圖將船員轉移至另一艘民用船隻。先鋒在初步報告中表示：「飛彈擊中船隻並引發火災，之後火勢已撲滅。」報告並稱，17名船員全數確認下落。

華爾街日報指出，荷莫茲海峽控制權已成為降低美伊緊張局勢談判的核心癥結。伊朗先前透過攻擊船隻，遏止海峽航運。美國則以封鎖伊朗港口施壓，第一輪行動截至6月中旬，已迫使194艘船隻改道，並使9艘失去航行能力。截至11日，美國中央司令部為執行新一輪封鎖，已迫使55艘商船改道、使3艘失去航行能力，並登上2艘船隻。

美國襲擊「維拉諾瓦號」之際，美伊戰事正處於相對平靜期，荷莫茲海峽的攻擊也有所減少。不過，美國再次阻止伊朗運輸石油，華府與德黑蘭因而陷入以經濟壓力迫使對方讓步的較量。美國的限制措施加劇伊朗經濟危機，導致失業和物價飆升。伊朗則透過限制石油經荷莫茲海峽運輸，推高美國汽油價格，並加劇全球通膨。

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