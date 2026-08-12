巴基斯坦稱荷莫茲協議接近達成 美伊立場卻都轉趨強硬…油價震盪

巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）周二（11日）表示，美國與伊朗在荷莫茲海峽問題上「接近達成某種安排」，不過，雙方的最新交鋒降低了短期內達成協議的可能。油價連漲四天後持穩。

但雙方似乎都擺出更強硬的態度。油價連漲四天後持穩。

阿西夫在伊斯蘭堡對媒體表示，「事態正朝有利於和平的方向發展」，但未透露可能取得突破的細節。半官方的伊朗學生通訊社報導，巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）已抵達德黑蘭斡旋。他將與對口官員會晤，傳達「新的提議」，盼化解僵局。

半島電視台也引述卡達外交部發言人報導，伊朗與阿曼就荷莫茲海峽航運問題的談判已進入深入階段。不過，就在外交努力出現進展之際，美伊都擺出更強硬的態度，低了短期內達成協議的可能。

美國總統川普周一要求德黑蘭，賠償衝突死難者以及國內抗議活動遇害者，這是他針對伊朗周末提出的一系列要求做出回應，伊朗的要求包括美國就違反雙方6月達成、現已失效的臨時和平協議支付賠償。一名不願具名的白宮官員表示，川普認為自己在談判中占據有利地位，也因此並不急於達成協議。

伊朗最高國家安全委員會新任秘書長雷扎伊（Mohsen Rezaee）則明確表態，任何與阿曼達成的協議，都不代表荷莫茲海峽將重新開放。他強調，只要美國不改變行為，也不接受伊朗提出的結束戰爭、歸還凍結資產，以及停止黎巴嫩與加薩戰事等條件，海峽就不會重新開放。這些條件已透過中間人傳達給華府。

區域軍事風險仍高。美國中央司令部表示，一艘巴拿馬籍貨輪周二試圖突破美國對伊朗港口的封鎖。一架美國海軍直升機向該船發射兩枚地獄火飛彈，瞄準輪機艙，意在使船隻失去轉向能力。

英國海軍同日接獲通報，阿曼灣發生一起涉及貨櫃輪與軍事部隊的事件，但未提供更多細節，另外，葉門紅海沿岸另有貨輪通報遭不明物體擊中，造成人員傷亡。利比亞與俄羅斯煉油廠遭到攻擊，歐洲柴油期貨一度大漲逾10%，使這項被視為全球經濟主力燃料的市場供應進一步吃緊。

西德州原油在過去四個交易日累漲近11%後，維持在每桶83美元附近；布蘭特原油收在每桶約89美元。

DNB銀行資深石油分析師馬丁森（Helge Andre Martinsen）說，市場「高度受消息影響」，因此「很難有任何把握」。美國石油協會另估，美國上周原油庫存增加910萬桶。若周三稍晚公布的官方數據證實，將是2月以來最大增幅。