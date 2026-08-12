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巴拿馬籍貨輪企圖突破伊朗港口封鎖 遭美軍開火
美國7月中恢復封鎖伊朗港口後，美國軍方表示1架美軍直升機今天對1艘企圖突破港口封鎖的巴拿馬籍貨輪開火，擊中這艘船引擎室，使其失去航行能力。
法新社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體X平台發文說，名為「Vela Nova」的貨輪數度無視美軍警告後，隸屬美國海軍的1架MH-60直升機對這艘船開火，使其失去航行能力、不再駛往伊朗。
這是美國自7月14日恢復封鎖伊朗港口海上交通後，第三度強制攔截船隻。
CENTCOM表示，截至今天為止，已迫使55艘試圖突破封鎖的船隻改道，另外有2艘船遭美軍登船檢查。美方在4月13日至6月18日封鎖伊朗港口期間，令9艘船失去航行能力和迫使逾140艘船改道。
德黑蘭要求美國停止封鎖港口，以此當作重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的其中一項條件。
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