以色列前情報首長：以特工曾多次探訪伊朗福爾多核設施

以色列情報機關摩薩德（Mossad）前局長柯恩（Yossi Cohen）今天透露，以色列特工為了更加了解伊朗位於福爾多（Fordow）的核設施，曾「多次」探訪當地 。

法新社報導，以色列去年6月對伊朗發動12日戰爭，聲稱為了削弱對其構成「生存威脅」的伊朗核子與彈道飛彈計畫。期間美軍曾短暫加入、動用其先進軍機轟炸伊朗分別位於福爾多、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Isfahan）的3處核設施。

據以色列媒體報導，2015至2021年領導摩薩德的柯恩今天在一場地方當局會議上說：「我們為了了解福爾多核設施，曾多次巡查當地。」但他未進一步說明事發確切時間及執行人員。

柯恩據報還表示：「美國人轟炸了這個地點，是我一切夢想成真。」

柯恩與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）關係密切，他也與以色列2020年暗殺伊朗核子科學家法克里札德（Mohsen Fakhrizadeh）一事有關聯，不過以色列未曾對這起事件置評。