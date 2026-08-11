快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列前情報首長：以特工曾多次探訪伊朗福爾多核設施

中央社／ 耶路撒冷11日綜合外電報導

以色列情報機關摩薩德（Mossad）前局長柯恩（Yossi Cohen）今天透露，以色列特工為了更加了解伊朗位於福爾多（Fordow）的核設施，曾「多次」探訪當地 。

法新社報導，以色列去年6月對伊朗發動12日戰爭，聲稱為了削弱對其構成「生存威脅」的伊朗核子與彈道飛彈計畫。期間美軍曾短暫加入、動用其先進軍機轟炸伊朗分別位於福爾多、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Isfahan）的3處核設施。

據以色列媒體報導，2015至2021年領導摩薩德的柯恩今天在一場地方當局會議上說：「我們為了了解福爾多核設施，曾多次巡查當地。」但他未進一步說明事發確切時間及執行人員。

柯恩據報還表示：「美國人轟炸了這個地點，是我一切夢想成真。」

柯恩與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）關係密切，他也與以色列2020年暗殺伊朗核子科學家法克里札德（Mohsen Fakhrizadeh）一事有關聯，不過以色列未曾對這起事件置評。

以色列 伊朗 核設施 美國

延伸閱讀

以媒：以色列不排除單挑伊朗 觀望1時機後單方面出手

伊朗更換最高安全官員 荷莫茲海峽重啟談判添變數

川普稱對伊朗採低調策略 法新：似暗示打消軍事打擊

行蹤成謎？伊朗最高領袖「仍未公開亮相」 國營媒體：總統近期見過他

相關新聞

海峽重啟談判 美伊互算爛帳

伊朗日前開出美國賠償戰爭損失等強硬要求，作為重啟荷莫茲海峽的條件。美國總統川普十日不甘示弱，列出新的談判紅線，揚言要向德黑蘭算帳，要求伊朗為多年來造成的死傷付出賠償。

傳葉門叛軍在紅海襲貨船致船員死亡 美伊開戰後首見

兩名葉門海巡隊消息人士及兩名政府軍的軍官表示，一艘小型貨船今天在紅海南端的曼德海峽，遭到親伊朗的葉門叛軍「青年運動」攻擊...

美伊互相索賠加劇談判！波灣國家接受最不壞選項 伊朗痛苦指數飆91.1%

伊朗與美國總統川普互相索賠，重啟荷莫茲海峽的希望轉淡。波灣多國縱然不滿伊朗與阿曼磋商海峽管理協議，卻也逐漸接受由德黑蘭永久掌控海峽的新常態，因為這相較於重返戰爭來說是最不壞的選項。另一方面，伊朗確實正承受沉重的經濟代價，當局近期報告指出，受到通膨失控與失業衝擊，伊朗「痛苦指數」飆升至91.1%。

華爾街日報：川普沒核協議也願收兵 伊朗不買帳

華爾街日報引述消息人士披露，美國總統川普幾週以來都在為宣布伊朗戰爭「勝利」鋪路，只等荷莫茲海峽重開。川普甚至私下告訴幕僚...

被伊朗狠甩一巴掌！紐時：川普想抽身 中東未必肯放過他

紐約時報報導，美國總統川普急於居功稱勝，回鍋白宮後插手加薩、挑起伊朗戰爭，卻無力讓局勢照著他的意思走，被現實狠狠打臉。如今川普或許想甩手了，但中東未必肯放過他，戰爭造成的影響持續衝擊川普，更反映華府在中東的影響力已下降。

伊朗索賠換重開荷莫茲！川普反擊算總帳 畫談判新紅線

紐約郵報報導，伊朗日前向美國獅子大開口，開出至少6項要求，揚言華府不照辦就不全面重啟荷莫茲海峽。美國總統川普10日也不甘示弱，列出新的談判紅線，揚言要向德黑蘭算帳，要求伊朗為多年來造成的死傷付出賠償。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。