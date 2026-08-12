海峽重啟談判 美伊互算爛帳

伊朗日前開出美國賠償戰爭損失等強硬要求，作為重啟荷莫茲海峽的條件。美國總統川普十日不甘示弱，列出新的談判紅線，揚言要向德黑蘭算帳，要求伊朗為多年來造成的死傷付出賠償。

川普在社群平台發文表示，伊朗要求美國賠償過去五個月的戰爭損失，但雙方先前任何談判或會議都未曾觸及賠償問題。他同時反嗆，這場戰爭爆發，正是因為伊朗不得擁有核武。

川普說，伊朗要求賠償「倒是個有趣的想法」，既然如此，美國也要跟德黑蘭算帳。

他說，伊朗應賠償遭其路邊炸彈及相關衝突殺傷的美國人，包括二○○○年美國科爾號驅逐艦遇襲事件及數千名戰死者；還有過去五十年遭伊朗殺害的「數十萬名」抗議者家屬也應獲賠，光是近五個月就有五萬兩千人喪命。

川普說，已指示美方代表把這項賠償要求納入今後所有對伊朗談判。美國與伊朗如今各自提出新要求，恐使荷莫茲海峽持續關閉。

川普還在白宮表示，美國海軍已清除荷莫茲海峽水雷，「他們偶爾會投下水雷，而我們都能發現」，現在美國「百分之百」掌控這條水道，是「目前唯一控制荷莫茲海峽的國家」。

川普說，四月中以來，美國一直對伊朗港口實施海上封鎖，美國目前態勢如同一道「鋼鐵之牆」。