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傳葉門叛軍在紅海襲貨船致船員死亡 美伊開戰後首見
兩名葉門海巡隊消息人士及兩名政府軍的軍官表示，一艘小型貨船今天在紅海南端的曼德海峽，遭到親伊朗的葉門叛軍「青年運動」攻擊，造成3名船員喪生。
海事安全界的消息人士則告訴路透社，據信有一艘小型貨船在紅海（Red Sea）遭到攻擊，但船員的命運仍不明朗。
若證實懸掛坦尚尼亞國旗的貨船「帖哈麥號」（Tihamah）有人員死亡，將是今年2月底美國聯手以色列對伊朗發動攻擊、引發中東局勢動盪以來，首度有人命喪青年運動（Houthi）對船隻的攻擊。
青年運動上月宣布，在紅海對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，以此回應沙烏地的圍困。但沙烏地否認曾圍困葉門。
青年運動尚未宣布發動這次攻擊。葉門消息人士則表示，遇襲船隻從阿曼的沙拉拉（Salalah）啟航後行經吉布地，並指死者為2名巴基斯坦人及1名印尼人。
航運公司已因荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）關閉陷入困境，如今曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）又傳船舶遇襲，加劇航運公司面臨的不確定性。
海事追蹤公司Kpler的資料顯示，上週每日平均有32艘船通過曼德海峽，而青年運動實施封鎖前的數字為每日平均50艘。
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