美伊互相索賠加劇談判！波灣國家接受最不壞選項 伊朗痛苦指數飆91.1%

伊朗與美國總統川普互相索賠，重啟荷莫茲海峽的希望轉淡。波灣多國縱然不滿伊朗與阿曼磋商海峽管理協議，卻也逐漸接受由德黑蘭永久掌控海峽的新常態，因為這相較於重返戰爭來說是最不壞的選項。另一方面，伊朗確實正承受沉重的經濟代價，當局近期報告指出，受到通膨失控與失業衝擊，伊朗「痛苦指數」飆升至91.1%。

路透報導，川普9日就美伊談判提出新條件，主張德黑蘭應為戰爭及抗議者喪生提供賠償，回應伊方重啟海峽的多項要求。美伊升高口水戰，可能讓重啟海峽航運變得更加複雜。

實際上波灣能源出口國對目前浮現的海峽協議並不滿意，因為此舉形同承認伊朗對海峽的控制權，取得戰前從未擁有且強力的籌碼。除此之外，即使伊朗與阿曼達成協議，伊朗的飛彈計畫與對區域民兵的支持恐仍原封不動，安全威脅並未真正解除。

華爾街日報指出，但對波灣國家而言，重返戰爭的代價可能更高。美伊若再升高衝突，不僅可能進一步中斷能源出口，也會讓當地石油、天然氣、電力及海水淡化設施持續淪為攻擊目標，並衝擊投資與觀光。

總部位於美國的非政府組織「武裝衝突地點和事件資料組」（Armed Conflict Location and Event Data）指出，從2月28日至7月30日，伊朗及其盟友民兵已至少對6個阿拉伯波灣國家的非軍事基礎設施發動172次攻擊，約一半鎖定能源設施。因此，波灣國家縱然不願把海峽主導權拱手讓給德黑蘭，卻逐漸將此視為更能接受的「最不壞選項」。

其實川普9日才說要低調處理伊朗問題，寄望透過封鎖和制裁等經濟施壓，迫使德黑蘭達成有利美國的協議。

紐約郵報報導，根據伊朗統計中心近期發布的報告，伊朗的「痛苦指數」（Misery Index）破紀錄飆至91.1%，是去年春季的2倍以上，其中通膨率高達82%、失業率9.1%；首都德黑蘭痛苦指數也達到78.3%。痛苦指數由通膨率加失業率得出。

伊朗經濟自去年底持續惡化，伊朗貨幣里亞爾自開戰以來已貶值約20%；美國重新實施海上封鎖後，石油出口更遭重創，美國財政部估計7月石油裝載量降至每日50萬桶，較戰前暴跌逾66%。

經濟研究公司凱投宏觀警告，隨著主要收入來源遭封鎖切斷，伊朗經濟困境恐進一步加深。