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華爾街日報：川普沒核協議也願收兵 伊朗不買帳

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

華爾街日報引述消息人士披露，美國總統川普幾週以來都在為宣布伊朗戰爭「勝利」鋪路，只等荷莫茲海峽重開。川普甚至私下告訴幕僚，他願意在沒達成核子協議下結束這場衝突。

然而伊朗8日為重開荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）提出包括戰爭賠償、美軍退出伊朗周邊等前提，讓川普的如意算盤更難撥。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中東計畫主任雅各比安（Mona Yacoubian）說：「伊朗近期對重新開放海峽提出的強硬要求，使川普愈來愈難找出一個既能保全面子、又能順利退出的台階。」

風險諮詢顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）的伊朗問題專家布魯（Gregory Brew）說：「伊朗人相信川普想退出這場衝突，且目前最關心的是恢復荷莫茲海峽通航，因此他們才會採取強硬談判策略。」

自從4月以來，外交談判就一直籠罩在白宮對伊朗「絕不可擁有核武」的最後通牒之下。川普原本希望將核子議題納入對伊朗的全面談判中，但因難度過高，近幾週白宮已逐漸將焦點轉向重啟荷莫茲海峽通航。

伊朗透過飛彈與無人機攻擊，實際上仍具備封控海峽的能力，不僅阻礙商業航運，也擾亂全球石油市場，成為德黑蘭手中的重要籌碼。近幾週來，川普曾多次宣稱荷莫茲海峽已全面恢復通航，但事後證明並非如此。

如今距離11月期中選舉只剩不到3個月，而美國汽油價格仍遠高於2月底戰爭爆發前的水準，因此川普一直尋找方法，向美國民眾宣稱已打贏這場戰爭。

美方官員透露，由於不願恢復全面戰爭，也對外交談判未抱過高期待，川普決定改採觀望並重拾經濟施壓的老辦法，盼讓金融制裁及對伊朗港口的海上封鎖有更多時間發揮效果。

一名美方高層表示，幕僚向川普展示現行制裁對伊朗造成重大打擊的各項數據，以說服他採取這項策略。多位內閣官員及白宮高層近期都建議，進一步收緊現有制裁並祭出新的制裁措施，可能是迫使伊朗屈服最有效的辦法。至少目前看來，川普似乎接受這項建議。

在2月底戰爭爆發前，一些高級幕僚就建議川普，單靠經濟封鎖便可達到推翻伊朗政權，然而川普當時選擇發動軍事打擊。當空襲未能奏效後，他又轉向談判，但6月與伊朗達成的停戰備忘錄又因各種因素而破裂。

曾在白宮及美國情報圈擔任核子政策高層的布魯爾（Eric Brewer）說：「伊朗已證明，它承受痛苦的能力比美國更高。對美國而言，眼前只有差的選擇，根本沒有好的選項。」

共和黨內愈發擔心這場戰爭尾大不掉，傷害期中選舉選情，恐讓共和黨失去目前在參、眾兩院的優勢。

美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC）7 月下旬所做民調顯示，只有28%的受訪美國成年人認可川普處理這場戰爭的方式，較一個月前的34%又更低。

伊朗 川普 美國 伊朗戰爭 中東

延伸閱讀

不等伊朗核協議想收場了？美媒曝川普設法保住面子抽身戰爭

川普：加重伊朗經濟壓力 暫不重啟軍事行動

分析：伊朗緊握海峽川普改採低調 美伊角力新階段

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