伊朗索賠換重開荷莫茲！川普反擊算總帳 畫談判新紅線

紐約郵報報導，伊朗日前向美國獅子大開口，開出至少6項要求，揚言華府不照辦就不全面重啟荷莫茲海峽。美國總統川普10日也不甘示弱，列出新的談判紅線，揚言要向德黑蘭算帳，要求伊朗為多年來造成的死傷付出賠償。

川普在自家真實社群發文表示，伊朗要求美國賠償過去5個月戰爭造成的損失，但雙方先前任何談判或會議都未曾觸及賠償問題。他同時反嗆，這場戰爭之所以爆發，正是因為伊朗不得擁有核武。

川普反將一軍稱，伊朗要求賠償「倒是個有趣的想法」，既然如此，美國也要向德黑蘭討帳。

他說，伊朗應賠償遭其路邊炸彈及相關衝突殺傷的美國人，包括科爾號驅逐艦（USS Cole）事件罹難者家屬及數千名戰死者；還有過去50年遭伊朗殺害的數十萬名抗議者家屬也應獲賠，光是近5個月就有5萬2000人喪命。

川普強調，已指示美方代表把這項賠償要求「堅定納入」今後所有對伊談判。

美國與伊朗如今各自提出新要求，恐使荷莫茲海峽持續關閉。