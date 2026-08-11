快訊

陳鏞基專訪／從海線發跡的棒球夢 「台東是我航向世界的起點」

黑白格大廳將走入歷史！北車商場藍圖曝 4大亮點搶先看

獨／台灣新首富林聰吉行事低調 事業發跡與濟公師父有段神奇因緣

聽新聞
0:00 / 0:00

川普向伊朗索取衝突賠償 和談前景再添變數

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

美國總統川普今天表示，未來任何和平談判都應包括向伊朗要求戰爭賠償，他指控德黑蘭當局數十年來支持或親自實施多起攻擊與殺戮事件。

法新社報導，有關結束戰爭及重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的談判陷入停滯，而他提出的新要求恐怕會讓短期內達成協議變得更加困難。

川普的這項宣布，是直接回應伊朗堅持要求美國支付戰爭賠償，並將此列為解決目前持續衝突的先決條件。

他說：「我同樣要求伊朗支付賠償。」他指出，這項要求不僅包括伊朗因當前戰爭造成的損失，也包括伊朗20多年來對美國目標發動攻擊所造成的損失，以及向過去50年遭當局殺害的伊朗示威者家屬支付賠償。

川普隨後在另一則貼文中還說，伊朗也應對其在黎巴嫩、敘利亞、葉門及加薩地區造成的死亡與破壞負責。

這展現了他一貫的談判模式。川普上週才揚言要「狠狠打擊」伊朗，甚至不排除攻擊民用基礎設施，隨後卻又收回重話，暗示和平協議指日可待。

伊朗 美國 川普 荷莫茲海峽

延伸閱讀

分析：伊朗緊握海峽川普改採低調 美伊角力新階段

川普稱對伊朗採低調策略 法新：似暗示打消軍事打擊

不等伊朗核協議想收場了？美媒曝川普設法保住面子抽身戰爭

川普稱美伊「半談判」！不急動武 自曝對伊朗下一步盤算

相關新聞

被伊朗狠甩一巴掌！紐時：川普想抽身 中東未必肯放過他

紐約時報報導，美國總統川普急於居功稱勝，回鍋白宮後插手加薩、挑起伊朗戰爭，卻無力讓局勢照著他的意思走，被現實狠狠打臉。如今川普或許想甩手了，但中東未必肯放過他，戰爭造成的影響持續衝擊川普，更反映華府在中東的影響力已下降。

伊朗索賠換重開荷莫茲！川普反擊算總帳 畫談判新紅線

紐約郵報報導，伊朗日前向美國獅子大開口，開出至少6項要求，揚言華府不照辦就不全面重啟荷莫茲海峽。美國總統川普10日也不甘示弱，列出新的談判紅線，揚言要向德黑蘭算帳，要求伊朗為多年來造成的死傷付出賠償。

川普向伊朗索取衝突賠償 和談前景再添變數

美國總統川普今天表示，未來任何和平談判都應包括向伊朗要求戰爭賠償，他指控德黑蘭當局數十年來支持或親自實施多起攻擊與殺戮事...

川普：加重伊朗經濟壓力 暫不重啟軍事行動

美國總統川普9日接受Axios採訪時說，美國目前正低調處理伊朗問題，雙方處於「半談判」狀態，並釋出暫不重啟大規模軍事行動的訊號，接下來對伊朗的策略傾向維持封鎖，讓伊朗承受更沉重的經濟壓力。

美伊「半談判」 川普「低調中」

美國總統川普九日表示，美國目前正低調處理伊朗問題，雙方處於「半談判」狀態，並釋出暫不重啟大規模軍事行動的訊號，接下來對伊朗的策略傾向維持封鎖，讓伊朗承受更沉重的經濟壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。