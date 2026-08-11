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川普向伊朗索取衝突賠償 和談前景再添變數
美國總統川普今天表示，未來任何和平談判都應包括向伊朗要求戰爭賠償，他指控德黑蘭當局數十年來支持或親自實施多起攻擊與殺戮事件。
法新社報導，有關結束戰爭及重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的談判陷入停滯，而他提出的新要求恐怕會讓短期內達成協議變得更加困難。
川普的這項宣布，是直接回應伊朗堅持要求美國支付戰爭賠償，並將此列為解決目前持續衝突的先決條件。
他說：「我同樣要求伊朗支付賠償。」他指出，這項要求不僅包括伊朗因當前戰爭造成的損失，也包括伊朗20多年來對美國目標發動攻擊所造成的損失，以及向過去50年遭當局殺害的伊朗示威者家屬支付賠償。
川普隨後在另一則貼文中還說，伊朗也應對其在黎巴嫩、敘利亞、葉門及加薩地區造成的死亡與破壞負責。
這展現了他一貫的談判模式。川普上週才揚言要「狠狠打擊」伊朗，甚至不排除攻擊民用基礎設施，隨後卻又收回重話，暗示和平協議指日可待。
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