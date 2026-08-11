美伊「半談判」 川普「低調中」

美國總統川普九日表示，美國目前正低調處理伊朗問題，雙方處於「半談判」狀態，並釋出暫不重啟大規模軍事行動的訊號，接下來對伊朗的策略傾向維持封鎖，讓伊朗承受更沉重的經濟壓力。

川普接受政治新聞網Axios訪問表示正低調處理此事，他說：「我們只是跟他們進行半談判。現在就坐看伊朗嚴重通膨，還有快沒錢這件事。」

川普強調，伊朗經濟情況非常糟糕，甚至沒錢支付部隊薪餉。他表示，美國的海上封鎖已進一步加劇伊朗政權的經濟危機。談到與伊朗你來我往的角力，川普表示：「事情總會解決，像下棋。」

川普另表示，隨著油價跌至每桶略高於七十五美元，民眾感受到戰爭衝擊有所減輕。

一名美國官員表示，持續交戰反而讓伊朗政權得以暫時迴避戰爭造成的基礎設施破壞與嚴重經濟危機；一旦戰火停歇，德黑蘭不得不面對嚴峻現實，卻幾乎沒有可行的解決辦法。

另一方面，路透報導，伊朗外長阿拉奇九日表示，與阿曼的荷莫茲海峽航運協議已進入最終階段，但重申唯有美國滿足其他條件後，海峽才會重啟。

華爾街日報報導，美國總統川普數周來一直為結束伊朗戰爭尋找退場方式，美國官員透露，川普曾私下向高階幕僚表示，只要伊朗全面重開荷莫茲海峽，他願意在沒有核協議的情況下結束這場戰爭，並藉此向美國民眾宣告勝利。不料德黑蘭獅子大開口要求華府低頭，顯示川普抽身伊朗戰爭的選項再度縮減。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」中東計畫主任亞古比安表示：「伊朗最近針對重開海峽提出的強硬要求，讓川普愈來愈難在保住顏面的情況下從這場衝突抽身。」

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」伊朗問題專家布魯表示：「伊朗人深信川普想脫身，而且把注意力集中在重開海峽，這正是他們採取強硬談判手段的原因。」