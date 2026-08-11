川普：加重伊朗經濟壓力 暫不重啟軍事行動

美國總統川普9日接受Axios採訪時說，美國目前正低調處理伊朗問題，雙方處於「半談判」狀態，並釋出暫不重啟大規模軍事行動的訊號，接下來對伊朗的策略傾向維持封鎖，讓伊朗承受更沉重的經濟壓力。

川普表示，伊朗的財政狀況非常糟糕，並認為自4月以來美國對伊朗實施的海上封鎖，加劇了這種壓力。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油10月期貨10日上漲3.2%，攀抵每桶86.22美元；西德州中級原油9月期貨同日揚升3.3%，報每桶80.82美元。

華爾街日報則說，川普數周來一直為結束伊朗戰爭尋找退場方式，甚至有美國官員透露，川普曾私下向資深幕僚表示，只要伊朗全面重開荷莫茲海峽，他願意在沒有核協議的情況下結束這場戰爭，並藉此向美國民眾宣告勝利。不料德黑蘭獅子大開口要求華府低頭，顯示川普抽身伊朗戰爭的選項再度縮減。

華府智庫戰略暨國際研究中心中東計畫主任亞古比安（Mona Yacoubian）表示：「伊朗最近針對重開海峽提出的強硬要求，讓川普愈來愈難在保住顏面的情況下抽身這場衝突。」

全球政治風險諮詢組織歐亞集團伊朗問題專家布魯（Gregory Brew）表示：「伊朗人深信川普想脫身，而且把注意力集中在重開海峽，這正是他們採取強硬談判手段的原因。」

德黑蘭始終宣稱，他們過去一周是和阿曼談判，並未和美國有任何直接對話，另據紐時報導，伊朗最高領袖顧問、伊斯蘭革命衛隊元老級指揮官雷札伊，將升官出任最高國家安全委員會秘書。這項人事任命顯示德黑蘭老一代權力菁英正進一步鞏固權力，且強硬派的革命衛隊正掌握伊朗關鍵決策，試圖牽制主導對美談判代表國會議長卡利巴夫和溫和派總統裴澤斯基安。

研究伊朗安全部隊的田納西大學查塔努加分校教授戈爾卡認為，此舉不代表政策將轉向更強硬或務實。他預料，雷札伊與同樣曾角逐總統的卡利巴夫恐因政治野心發生衝突，「這樣的組合行不通，每個人都想當國王」。

伊朗總統發言人塔巴塔巴伊9日在社群媒體表示，最高國安會秘書左加德已請辭轉任新職，接下來將由1980年代兩伊戰爭期間領導革命衛隊的雷札伊接任秘書。

伊朗最高國安員會由文官與軍方最高層官員組成，秘書職位名義上由總統任命，實際人選仍由最高領袖決定，在對美戰爭決策上扮演關鍵角色。分析人士指出，左加德本身也是革命衛隊的老將，但並不具備一些現任及前任高層軍事指揮官擁有的權威。