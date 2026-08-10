「友誼的小船」晃了一下？內唐亞胡拒絕川普支持的加薩和平方案

以色列總理內唐亞胡周日（8月9日）在內閣會議上表示，以色列拒絕「15點文件」，即哈馬斯7月下旬同意的美方支持的路線圖。

他說，在哈馬斯真正解除武裝之前，以軍不會做出任何撤離——所謂解除武裝包括重型武器、輕型武器，一切武器。

內唐亞胡稱，盡管存在異議，以色列仍在與華盛頓磋商。他把川普稱作「我們在白宮最偉大的朋友」，同時表示「他們有自己的想法；有些我們能接受，有些則不能，而我們知道在這些問題上如何堅持立場。」

白宮方面暫未就此置評。

路線圖對哈馬斯解除武裝的要求

川普上月宣布，旨在結束加薩戰爭的15點路線圖取得突破。該方案由他領導的「和平委員會」（Board of Peace）擬定，要求以軍隨著哈馬斯交出武器而撤離，隨後由一支國際穩定部隊與新組建的巴勒斯坦警察部隊共同負責加薩的安全。

哈馬斯（被以色列、美國、歐盟等列為恐怖組織）一直回避使用「解除武裝」這一表述。該組織稱，它同意將武器移交封存，由美方支持的巴勒斯坦技術官僚政府保管，該政府將在「和平委員會」監督下治理加薩。哈馬斯還表示，方案能否落實取決於以色列履行其義務，包括撤軍和停止攻擊。

「和平委員會」的立場

「和平委員會」負責加薩事務的高級代表尼古拉．姆拉德諾夫（Nickolay Mladenov）表示，在哈馬斯交出包括突擊步槍在內的全部武器之前，以色列不承擔任何義務。但他在接受以色列媒體采訪時也說，一旦哈馬斯的武器被收繳並被徹底廢棄，以軍最終仍須「逐區」撤離。

以色列大選的敏感時刻

這場分歧發生在對內唐亞胡而言政治上頗為敏感的時刻——以色列定於10月27日舉行大選，這是2023年10月襲擊引發加薩軍事行動以來的首次全國選舉。部分民調顯示內唐亞胡與對手持平或落後，同時他還面臨政府內極右翼成員反對向哈馬斯讓步的壓力。

這是內唐亞胡與川普之間分歧的最新跡象。兩人長期以盟友形象示人，但近來在伊朗、黎巴嫩和加薩問題的處理上出現意見不合。

這份加薩路線圖建立在2025年10月由美國斡旋達成的停火之上。加薩衛生部門稱，自那以來已有超過1250名巴勒斯坦人在以軍攻擊中喪生；以軍方面則表示同期有五名士兵陣亡。盡管圍繞路線圖的談判仍在進行，以軍仍控制著加薩大片區域，而該地區200多萬居民中的大多數已流離失所，擠在一片小得多的沿海地帶，許多人住在帳篷或受損建築中。

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