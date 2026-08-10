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「冰上絲路」避開海運咽喉 中歐首條定期北極貨櫃航線本周啟航

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
海杰航運本周將開通首條定期穿越北極的貨櫃航線，但冰封、導航失靈及救援不足仍構成風險。示意圖。美聯社
海杰航運本周將開通首條定期穿越北極的貨櫃航線，但冰封、導航失靈及救援不足仍構成風險。示意圖。美聯社

中國的海杰航運公司本周將開通首條定期穿越北極貨櫃航線。這條「冰上絲綢之路」往返中國寧波舟山港與英國費利克斯托港，沿俄羅斯北岸航行。首艘貨櫃輪預計8月15日啟航，視北極圈冰況而定，傳統航線約40天的航程，可望縮短近半。

安聯海事風險顧問全球主管Rahul Khanna表示，業界看中這條航線能節省時間與成本，並避開地緣政治衝突區。伊朗支持的葉門叛軍青年運動7月23日宣稱在紅海攻擊兩艘沙烏地阿拉伯油輪。消息傳出後，推升油價重返每桶100美元。

北極海冰融化，讓連接歐亞的替代航線逐漸具備商業可行性。去（2025）年夏季已有23個航次通過北方海路，創下紀錄，多於前（2024）年的15個航次。

南安普敦大學研究指出，2024至2025年，北極海冰冬季最大覆蓋面積減少5.8%，創有紀錄以來的最大降幅。今年冬季最大覆蓋面積略有回升，但仍是有紀錄以來第二低。

北極航行仍然面臨冰封、GPS失效，以及搜救資源不足等挑戰。船舶若在北極發生事故，搜救、打撈、除汙都極為困難。安聯統計，過去10年，北極圈通報逾500起航運事故，近半與機械損壞或故障有關。

北極 貨櫃 航線 伊朗 美國

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