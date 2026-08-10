分析：伊朗緊握海峽川普改採低調 美伊角力新階段

儘管伊朗仍抗拒向華府低頭，但美國總統川普今天表示，他打算對伊朗持續施加經濟壓力而非新一輪軍事打擊。有分析稱伊朗想拿荷莫茲海峽開閉作為迫使川普履約的籌碼。

一週前川普還差點下令重啟大規模軍事行動，但他在接受Axios新聞網專訪時卻未再發出新的軍事威嚇。而對伊朗遲未宣布與阿曼達成重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的協議，甚至再就開放海峽提出新條件，川普也沒有流露出憤怒。

川普在與Axios的電訪時說：「我們正低調以對。我們跟他們的談判目前只能算半推半就。現在就是冷眼旁觀，看著伊朗面臨通膨飆升和根本沒錢的困境。」

他強調伊朗經濟狀況極度堪憂，「連軍餉都快發不出」並說美國的海上封鎖進一步加劇伊朗政權的經濟危機。

川普還提到，隨油價回落至每桶75美元上下，美國消費者感受到的戰爭陣痛已隨之減輕。談到與伊朗的較勁時，川普說「船到橋頭自然直，向來如此。這就像下棋一樣」。

Axios指出，過去這段時間由伊朗、阿曼與美國共同談判所達成重開荷莫茲海峽的協議已擱置好幾天都未見正式發布。居間斡旋的卡達與巴基斯坦原本有信心協議可在5日拍板，如今前景似乎日益黯淡。

據悉按這項新協議，伊朗將取得海峽交通的部分控制權，而這是戰前伊朗所未有的權力。

伊朗方面8日在協議既有架構外，進一步拋出重開海峽的新前提，包括要美軍撤出伊朗周邊。

包括華盛頓郵報在內的美國媒體近日披露，美軍重要彈藥已告罄，如今讓川普對伊朗的軍事選項大受限制。

紐約時報分析，對伊朗而言，荷莫茲海峽是迫使華府解凍資產、解除經濟制裁並結束海上封鎖的有力籌碼。伊朗認為掌控海峽可逼川普兌現承諾，不會輕易鬆手。

伊朗8日要求美國解除海上封鎖、撤銷對伊朗石油與石化出口的制裁、撤出伊朗周邊的美軍、支付戰爭賠償並歸還被凍結的伊朗資產等。除戰爭賠償外，其他早已寫入6月雙方所簽署的14點備忘錄，然而美伊這份備忘錄短短幾週便遭破壞，川普本人還說備忘錄已成廢紙。

分析人士指出，保持海峽大致處於封閉狀態，不僅能將能源價格維持在高檔，更能藉把控波斯灣國家的出口命脈，促使這些鄰國反向華府施壓，要求美方回歸備忘錄。

經濟外交智庫Bourse&Bazaar Foundation創辦人巴特曼格利吉（Esfandyar Batmanghelidj）說：「伊朗官員擔心，一旦海峽全面開放，川普就會直接抽身，不再認為有必要徹底解決衝突根源。他們需要將海峽當成牽制籌碼，確保川普切實執行備忘錄的各項條款。」