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伊朗更換最高安全官員 荷莫茲海峽重啟談判添變數

中央社／ 德黑蘭9日綜合外電報導

英國「金融時報」（Financial Times）報導，在伊朗尋求透過外交努力達成協議、重新開放荷莫茲海峽的關鍵時刻，德黑蘭最高安全官員辭職，並由另名革命衛隊資深指揮官接任。

伊朗國營媒體9日晚間報導，兼任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）軍事顧問的雷札伊（Mohsen Rezaei），已接替左加德（MohammadBagher Zolghadr），出任伊朗最高國家安全委員會（SNSC）秘書。

雷札伊也將擔任穆吉塔巴派駐最高國家安全委員會的代表；左加德則轉任最高領袖政治顧問。數月前，左加德的前任拉里賈尼（Ali Larijani）於3月以色列空襲中喪生，之後由他接掌職位。

目前尚不清楚這項人事異動將如何影響德黑蘭的立場。雷札伊與左加德皆被視為強硬派，且都曾擔任革命衛隊指揮官。自美國與以色列2月對伊朗發動戰爭後，革命衛隊的影響力進一步擴大。

任何重新開放荷莫茲海峽的協議，都必須獲得最高國家安全委員會及穆吉塔巴批准。

左加德8日表示，若要德黑蘭同意重新開放這條水道，美國應撤離伊朗周邊地區的部隊、賠償戰爭損失，並解除對伊朗的制裁。

左加德發表上述談話的數日前，伊朗外交官曾表示，德黑蘭與阿曼已進入最後階段，準備就荷莫茲海峽的航運管理達成新安排。

左加德的說法獲革命衛隊發言人呼應，之後伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也表達類似立場。阿拉奇正主導與阿曼方面的談判。

阿拉奇9日表示：「與阿曼的協議可能實現，但重新開放海峽須達成多項條件。對我們而言，在美國停止違反諒解備忘錄（MoU）的行為，並就違約行為作出賠償之前，不可能恢復與華府的談判。」

美國與伊朗6月簽署諒解備忘錄，原本旨在延長停火，並讓航運逐步恢復至戰前水準，且不收取通行費。

然而，這項原本預計為最終停戰協議談判鋪路的臨時協議後來破裂。原因是伊朗攻擊途經阿曼沿岸航道的船隻，並指控這些船隻使用「未經授權」的航線。相關攻擊引發美伊雙方連串針鋒相對的報復性攻擊。

隨著伊朗與阿曼就臨時航線展開協商，雙方敵對行動也有所緩和，外交官原本希望藉此化解僵局。

雷札伊在1980年代伊朗與伊拉克戰爭期間擔任革命衛隊司令，之後在政府擔任多項高階職務，也曾多次參選總統未果。

保守派政治人物塔拉吉（Hamid-Reza Taraghi）表示，左加德辭職與安全問題無關，且他針對重新開放荷莫茲海峽條件所發表的談話，符合穆吉塔巴的立場。

塔拉吉指出，「伊朗的立場日益強硬，是基於美國近日在區域內的軍事部署、與以色列的合作，以及以色列準備協助攻擊伊朗的態勢。」

他還說，對於荷莫茲海峽議題，執政體系內存在不同立場很正常，但最終仍將由穆吉塔巴決定德黑蘭的立場。

伊朗政治分析人士賴拉茲（Saeed Laylaz）表示，德黑蘭釋放出相互矛盾的訊息，是因為外界難以接觸穆吉塔巴，加上伊朗處於「戰時狀態」。

改革派的伊朗總統兼最高國家安全委員會主席裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）8日公開主張，應就海峽達成協議。

據最高領袖辦公室，裴澤斯基安最近曾與穆吉塔巴會面。他表示：「我們不可能永遠戰鬥，這場戰爭終究必須在某個時刻結束。」

伊朗 美國

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