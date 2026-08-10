荷莫茲海峽航運受阻 數千海員受困波斯灣如陷囹圄

伊朗戰事未歇，荷莫茲海峽航運受阻，數千海員受困波斯灣，時刻承受著遭受攻擊、無法返家等巨大心理壓力，原本一趟平凡的航程，如今成了漫長等待的煎熬。

英國「衛報」報導，一艘懸掛賴比瑞亞國旗、希臘籍散裝貨船「米諾安先鋒號」（Minoan Pioneer）近日在阿曼外海遭不明飛行物擊中後起火，旋即陷入停電狀態，船方緊急發出求救訊號。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）正在調查這起事件，但尚未確認攻擊來源。事發前24小時，該地區另有兩艘油輪通報險些遭到攻擊，凸顯荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）和波斯灣航運面臨的高度風險。

隨著伊朗戰爭邁入第6個月，伊朗實際上封鎖荷莫茲海峽，迫使許多海員長期受困波斯灣。聯合國國際海事組織（IMO）表示，目前仍有500艘各類船隻、約6000名海員困在波斯灣。自敵對行動開始以來，已有17名海員喪命，多數死於伊朗發動的攻擊。

部分油輪和天然氣運輸船利用短暫停火窗口試圖離開，但仍有許多船隻來不及通過。

印度一個海事工會負責人表示，對這些海員而言，長期受困船上宛如身處「監獄」，持續的地緣政治緊張與無法預測何時能離開，為他們帶來巨大心理壓力。

根據全球航運權威媒體「勞氏日報」（Lloyd'sList）分析，7月27日至8月2日這一週僅52艘與伊朗無關的船隻通過荷莫茲海峽，另有32艘與伊朗有關的船隻通過，合計84艘，僅約為衝突前每週平均700艘船舶進出量的10%。

受困海員主要可能來自印度與菲律賓，印度是全球第2大海員供應國，共有31.2萬人在海運業工作；菲律賓則以46萬人居首。

隨著衝突擴大至紅海、伊拉克等地區，海上安全風險不斷升高，此外，俄羅斯和烏克蘭也在黑海持續攻擊對方船隻。

許多人擔心，衝突拖得愈久，願意前往高風險地區工作的海員就愈少。IMO秘書長杜明奎（ArsenioDominguez）指出，全球約90%貨物依賴海運，如果海員無法安全工作，全球供應鏈與各國民眾最終都將受到衝擊。

路透社報導，伊朗今天表示，與阿曼就荷莫茲海峽新航道安排達成的協議已進入最後階段，但伊朗重申，除非美國滿足德黑蘭當局提出的其他條件，否則荷莫茲海峽不會重新開放。

一名美國官員7日告訴路透社，伊朗與阿曼即將達成協議，荷莫茲海峽可能很快就會重新開放。

對此，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）今天證實，伊朗與阿曼就荷莫茲海峽的協議確實已進入「最後階段」，但他重申，除非美國滿足伊朗的其他條件，否則海峽不會重新開放。