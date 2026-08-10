不等伊朗核協議想收場了？美媒曝川普設法保住面子抽身戰爭

華爾街日報報導，美國總統川普數周來一直為結束伊朗戰爭尋找退場方式，甚至美國官員透露，川普曾私下向高階幕僚表示，只要伊朗全面重開荷莫茲海峽，他願意在沒有核協議的情況下結束這場戰爭，並藉此向美國民眾宣告勝利。不料德黑蘭獅子大開口要求華府低頭，顯示川普抽身伊朗戰爭的選項再度縮減。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」中東計畫主任亞古比安（Mona Yacoubian）表示：「伊朗最近針對重開海峽提出的強硬要求，讓川普愈來愈難在保住顏面的情況下抽身這場衝突。」

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」伊朗問題專家布魯（Gregory Brew）表示：「伊朗人深信川普想脫身，而且把注意力集中在重開海峽，這正是他們採取強硬談判手段的原因。」

川普近幾周多次宣稱海峽已全面開放，但這類說法每次到最後都證明言之過早。

一名美國官員表示，川普很有耐心，料將撐過這波最新的外交僵局，尤其只要汽油價格維持目前水準。

華爾街日報報導，一名白宮官員堅稱，美國已完成所有針對伊朗的軍事目標。這名官員表示，川普目前的重點是確保全球能源能順利經由海峽運輸；若伊朗進一步攻擊船隻，美方仍會保留軍事選項。

在核問題方面，美國官員補充，川普近幾周私下告訴高層幕僚，美國去年摧毀伊朗3處主要核設施後，德黑蘭很可能無法在他的總統任期內重啟核計畫。

川普近期也表示，美國情報應能察覺伊朗重建核設施或祕密製造核彈的企圖，而美方再度動武的威脅也足以形成長期嚇阻。

美國官員表示，若美方控制住伊朗核計畫，海峽航運也恢復正常，川普更可能無限期延長目前的停火。他們並補充，如果德黑蘭全面重啟海峽，川普料將解除美國對伊朗港口的軍事封鎖。

川普政府面臨的一大問題是金錢。伊朗除了要求解凍其在全球各地的資產，還要求數十億美元的戰爭賠償。

川普已表示，白宮不會允許任何納稅人的錢流向伊朗，但如果美方不解凍部分伊朗資產，協議似乎很難達成，而解凍措施也可能附帶條件。雙方對於美國是否應提供豁免，允許伊朗在公開市場出售石油，也存在爭議。