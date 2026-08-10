葉門軍方：青年運動恢復攻擊紅海港市

葉門軍方發言人指出，與伊朗結盟的什葉派激進團體青年運動已經恢復對紅海港巿摩卡的攻擊。

路透社報導，青年運動（Houthis）旗下馬西拉電視台（Al-Masirah TV）播出的畫面顯示發射了多枚彈道飛彈和多架無人機。青年運動發言人薩里（YahyaSaree）在Telegram表示，這些攻擊以沙烏地阿拉伯軍隊集結地和武器庫為目標。

葉門軍方則在X平台表示，防空部隊正在攔截多架無人機，並稱青年運動針對摩卡（Mocha）的住宅區展開攻擊。