重啟荷莫茲…伊朗提嚴苛條件

伊朗外長阿拉奇9日表示，目前並未與美國協商，且因美國違反停火協議，近期也不太可能直接與美對談。此外，伊朗強硬派官員也開出嚴苛的重啟荷莫茲海峽條件，包括撤離部署在伊朗周邊的美軍、永久結束對伊朗及其區域武裝盟友的戰爭等，增添美伊談判前景的不確定性，也暗示中東油氣供應仍將受限。

伊朗國家電視台報導，阿拉奇重申，與阿曼「非常接近」達成重啟荷莫茲海峽的臨時協議，但除非美國滿足其他條件，否則還不會重啟這條戰略水道。他也說，伊朗並未和美國會談，而且「只要美國繼續違反（6月17日達成）理解備忘錄，也不調整違反的作為，不可能恢復協商」。

伊朗官媒8日報導，伊朗最高國家安全委員會正在審視伊朗和阿曼的協議草案，設立荷莫茲海峽的新航線並逐步恢復通行，但美國必須讓步。

被視為強硬派的最高國家安全委員會祕書左加德，也開出條件嚴苛的重啟荷莫茲海峽條件，包括要求美國解除對伊朗的海上封鎖與制裁、撤離部署在伊朗周邊的美軍、全面支付戰爭賠償並無條件解凍伊朗遭凍結的資產，同時永久結束對伊朗及其區域武裝盟友的戰爭，以及永遠停止對伊朗發出威脅。

雖然這些條件並非伊朗的正式回應，也不是伊朗談判代表團設立的條件，卻顯示伊斯蘭革命衛隊（IRGC）強硬派樹立重啟荷莫茲海峽的高聳阻礙。

不過，一些未證實的伊朗媒體報導指稱左加德已辭職，暗示伊朗高層仍有歧見。相對溫和派的伊朗總統裴澤斯基安則鼓吹與阿曼之間的協議，認為「現在是達成協議的最佳時機」。