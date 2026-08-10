快訊

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

駐日內瓦處長宴米其林害錯過班機！遭爆多花百萬公帑 王正旭回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

川普解除哈瑪斯武裝計畫 遭以色列拒絕

聯合報／ 國際中心／綜合報導
以色列總理內唐亞胡（左）九日拒絕美國總統川普（右）推動的十五點加薩計畫。圖為兩人去年十二月在美國佛州棕櫚灘海湖莊園會面。路透
以色列總理內唐亞胡（左）九日拒絕美國總統川普（右）推動的十五點加薩計畫。圖為兩人去年十二月在美國佛州棕櫚灘海湖莊園會面。路透

美國總統川普上月底宣布一項讓巴勒斯坦哈瑪斯組織解除武裝的十五點計畫，以色列總理內唐亞胡九日表示，以色列政府已拒絕這項計畫。

川普上月底宣布，他所成立的「和平理事會」與哈瑪斯就解除武裝計畫達成共識，並稱這是重大突破。內唐亞胡辦公室當時已表示，這套框架「未反映以色列立場」。

這項獲美國支持的計畫提出一套程序，由哈瑪斯分階段將武器交給新的加薩巴勒斯坦行政當局；作為交換，以色列將逐步撤出目前仍控制的加薩逾半地區。哈瑪斯表示，交出重型武器的前提是以色列停止「一切形式的侵略」並從加薩撤軍。

內唐亞胡九日公開拒絕這項計畫，表示以軍「在哈瑪斯解除武裝前不會進行任何撤軍行動」。這是內唐亞胡與川普之間罕見公開分歧。

根據內唐亞胡辦公室發布的會議紀要，他在內閣會議上說：「我要在這裡說清楚，以色列拒絕這項十五點計畫。」他並表示，以色列已將相關疑慮傳達給川普政府。

ＢＢＣ指出，內唐亞胡今年秋天將面臨艱難的連任選戰，不太可能在加薩問題讓步。哈瑪斯二○二三年十月七日突襲以色列引爆加薩戰爭後，內唐亞胡一直承諾要對哈瑪斯取得「絕對勝利」。但主導加薩近廿年的哈瑪斯，如今仍控制加薩部分地區。

以色列與哈瑪斯去年十月同意由美國支持的加薩第一階段停火協議，但該協議將許多最棘手問題延後處理，例如哈瑪斯是否繼續控制加薩。

川普的加薩和平計畫明定，哈瑪斯必須放下武器，這正是以色列的核心要求。但對哈瑪斯而言，武裝抵抗以色列是該組織核心信念之一，因此解除武裝也成為雙方最主要爭議焦點。

伊朗 美國 加薩

延伸閱讀

把美軍踢出波斯灣？伊朗提一條件重開荷莫茲 藉機測川普底線

美伊戰爭僵局傷選情 川普尋解套分析一次看

川普對伊朗戰爭難收場！CNN：美軍最高將領私下尋找退場途徑

傳伊朗擬禁美以船隻通行荷莫茲海峽 違者罰貨值20%

相關新聞

不等伊朗核協議想收場了？美媒曝川普設法保住面子抽身戰爭

華爾街日報報導，美國總統川普數周來一直為結束伊朗戰爭尋找退場方式，甚至美國官員透露，川普曾私下向高階幕僚表示，只要伊朗全面重開荷莫茲海峽，他願意在沒有核協議的情況下結束這場戰爭，並藉此向美國民眾宣告勝利。不料德黑蘭獅子大開口要求華府低頭，顯示川普抽身伊朗戰爭的選項再度縮減。

川普稱美伊「半談判」！不急動武 自曝對伊朗下一步盤算

美國總統川普9日表示，美國目前正低調處理伊朗問題，雙方處於「半談判」狀態，並釋出暫不重啟大規模軍事行動的訊號，接下來對伊朗的策略傾向維持封鎖，讓伊朗承受更沉重的經濟壓力。。

「冰上絲路」避開海運咽喉 中歐首條定期北極貨櫃航線本周啟航

中國的海杰航運公司本周將開通首條定期穿越北極的貨櫃航線。這條「冰上絲綢之路」往返中國寧波舟山港與英國費利克斯托港，沿俄羅斯北岸航行。首艘貨櫃輪預計8月15日啟航，視北極圈冰況而定，傳統航線約40天的航程，可望縮短近半。

烏克蘭承諾不炸黑海石油設施

彭博資訊引述美國官員的話報導，烏克蘭已同意不以俄羅斯以外的油輪，以及攸關哈薩克石油出口的黑海基礎設施為攻擊目標，烏克蘭也已建立聯絡點，與航商交換資訊，以確保商船航行安全。此舉可能使黑海區域的石油流量大量增加。

重啟荷莫茲…伊朗提嚴苛條件

伊朗外長阿拉奇9日表示，目前並未與美國協商，且因美國違反停火協議，近期也不太可能直接與美對談。此外，伊朗強硬派官員也開出嚴苛的重啟荷莫茲海峽條件，包括撤離部署在伊朗周邊的美軍、永久結束對伊朗及其區域武裝盟友的戰爭等，增添美伊談判前景的不確定性，也暗示中東油氣供應仍將受限。

荷莫茲海峽成長期籌碼 伊朗不急收手

美聯社八日報導，相傳荷莫茲海峽（下稱海峽）得名於古波斯祆教一位神祇，祂注定在與敵人交手九千年後取得勝利。美伊雖正在海峽陷入僵局，但伊朗顯然相信，這次交手不必歷經史詩般的漫長等待，如今已將美國總統川普逼入死角。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。