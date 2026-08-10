川普解除哈瑪斯武裝計畫 遭以色列拒絕

美國總統川普上月底宣布一項讓巴勒斯坦哈瑪斯組織解除武裝的十五點計畫，以色列總理內唐亞胡九日表示，以色列政府已拒絕這項計畫。

川普上月底宣布，他所成立的「和平理事會」與哈瑪斯就解除武裝計畫達成共識，並稱這是重大突破。內唐亞胡辦公室當時已表示，這套框架「未反映以色列立場」。

這項獲美國支持的計畫提出一套程序，由哈瑪斯分階段將武器交給新的加薩巴勒斯坦行政當局；作為交換，以色列將逐步撤出目前仍控制的加薩逾半地區。哈瑪斯表示，交出重型武器的前提是以色列停止「一切形式的侵略」並從加薩撤軍。

內唐亞胡九日公開拒絕這項計畫，表示以軍「在哈瑪斯解除武裝前不會進行任何撤軍行動」。這是內唐亞胡與川普之間罕見公開分歧。

根據內唐亞胡辦公室發布的會議紀要，他在內閣會議上說：「我要在這裡說清楚，以色列拒絕這項十五點計畫。」他並表示，以色列已將相關疑慮傳達給川普政府。

ＢＢＣ指出，內唐亞胡今年秋天將面臨艱難的連任選戰，不太可能在加薩問題讓步。哈瑪斯二○二三年十月七日突襲以色列引爆加薩戰爭後，內唐亞胡一直承諾要對哈瑪斯取得「絕對勝利」。但主導加薩近廿年的哈瑪斯，如今仍控制加薩部分地區。

以色列與哈瑪斯去年十月同意由美國支持的加薩第一階段停火協議，但該協議將許多最棘手問題延後處理，例如哈瑪斯是否繼續控制加薩。

川普的加薩和平計畫明定，哈瑪斯必須放下武器，這正是以色列的核心要求。但對哈瑪斯而言，武裝抵抗以色列是該組織核心信念之一，因此解除武裝也成為雙方最主要爭議焦點。