美伊戰爭掏空美軍火庫 紐時：中俄有恃無恐

紐約時報八日報導，美伊戰爭掏空美軍彈藥庫存，已明顯削弱美軍火力。分析家示警，這波消耗對美國核武以外的傳統嚇阻能力造成「一個世代的毀滅性打擊」，對北京與莫斯科做出相關決策的影響可能延續數年，尤其中國大陸及俄羅斯未來在盤算與美國發生潛在衝突時將更有恃無恐。

美伊戰爭掏空美軍彈藥庫存，使烏克蘭在抗俄戰爭先承受西方援助的飛彈短缺壓力，但長期而言，最嚴重的衝擊可能落在亞洲。

美軍長期為中國可能侵台做準備，美伊戰爭已大量抽調太平洋地區原用來應對共軍的關鍵武器。美國太平洋司令部成為這場戰爭補充彈藥的重要來源，大量「戰斧」巡弋飛彈及其他遠程飛彈被調往中東，數百枚先進的防空飛彈、甚至一支航艦打擊群及部分美軍最先進的驅逐艦也被抽調。

一位知情美國官員指稱，中俄正密切追蹤美軍庫存，不僅從美國國會預算和國防承包商公告等公開資訊推估數量，也藉由間諜衛星及其他監視系統掌握變化。

美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）研究員卡拉科提醒，美伊戰爭「不可能不對中俄的盤算產生重大影響。他們可能會刻意選在自己設定的時間採取行動。別忘了，我們得花好幾年才能回補庫存」。

根據ＣＳＩＳ資料數據，美軍雖仍擁有逾十萬枚空投導引炸彈等大量較低階彈藥，但須接近目標投放，風險較高；而能遠距發射、突破敵方空防的美軍遠程飛彈，在這場戰爭幾乎耗盡，包含陸軍戰術飛彈系統及精準打擊飛彈。鑒於中俄防空能力遠勝伊朗，若美和中俄爆發衝突，這類武器會格外重要。

川普政府雖要求國防承包商加快生產，但美國要回補這場戰爭消耗的一五○○多枚「愛國者」防空飛彈，可能需兩年以上，目前庫存不到一七○○枚。專家指出，美軍彈藥庫存問題在前總統拜登任內就有，且幾乎勢必在川普二○二九年一月卸任後依然存在。