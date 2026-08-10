荷莫茲海峽成長期籌碼 伊朗不急收手

美聯社八日報導，相傳荷莫茲海峽（下稱海峽）得名於古波斯祆教一位神祇，祂注定在與敵人交手九千年後取得勝利。美伊雖正在海峽陷入僵局，但伊朗顯然相信，這次交手不必歷經史詩般的漫長等待，如今已將美國總統川普逼入死角。

只是這場豪賭伴隨風險，若當前的僵局持續懸而未決，同樣是在冒險。二月底開戰後，美國及以色列已重創伊朗工業；美國對港口的封鎖使伊朗難以出口石油；伊朗國內的食品通膨率破三位數；伊朗去年底才因貨幣狂貶的危機爆發大規模反政府抗議，若經濟持續惡化，可能又引發社會動盪。

伊朗押注持續封鎖海峽與消耗美軍資源，最終能迫使川普讓步。伊方清楚美軍的「愛國者」等防空飛彈庫存已經大幅減少，這場戰爭在美國也不得人心，加上海峽被封鎖推高油價及物價，都將在美國十一月期中選舉前，進一步加重川普的壓力；且美方若強行打通海峽，可能付出更高代價。

若伊朗和阿曼的海峽協議達成，形同確立伊朗對海峽的控制，對德黑蘭是明確的勝利；反觀美國不僅未能達成不斷改變的戰爭目標，還可能因此再吞挫敗；對國際社會而言，也將衝擊海洋自由航行的國際規範；更可能首開危險先例，讓各國以為能任意封鎖全球貿易要道。

伊朗並不急著收手，而是希望將開戰後取得的海峽控制權，轉化為談判桌上的長期籌碼。伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫顧問穆哈瑪迪直言，德黑蘭追求的是「敵人的失敗，而非一紙協議」，這場戰爭何時結束是「伊朗說了算」。

分析家加赫雷曼普爾說，伊朗正藉由對海峽的控制證明自己並未戰敗，以鞏固民心士氣。伊朗前外長查瑞夫則提醒，眼下是難得的外交窗口，若不盡快和美國達成和平協議，未來不僅國內經濟更難復甦，還可能面臨新一波社會動盪，甚至在美國期中選舉後又被攻擊。