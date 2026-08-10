重開海峽 伊朗獅子大開口 要美低頭

伊朗最高國安委員會秘書左加德八日聲明，在德黑蘭重開荷莫茲海峽（下稱海峽）前，要求美國先解除對伊朗的海上封鎖與所有制裁；撤離部署在伊朗周邊的美軍；支付戰爭賠償；無條件解凍伊朗被凍結的海外資產；終止對伊朗及其區域內盟友（即代理人）的軍事行動；終止對伊朗的威脅和侮辱。

華爾街日報報導，最高國安委員會由伊朗強硬派主導，直接聽命最高領袖穆吉塔巴，而正審查伊朗與阿曼海峽協議文本的就是該委員會。該報導稱，左加德設定的上述嚴苛條件，凸顯強硬派的伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）正為達成該協議設定極高門檻。

ＩＲＧＣ發言人莫海比八日也強調，重開海峽取決美國是否完全接受伊朗的條件，而非伊阿海峽談判的結果。莫海比九日更表明，伊朗目前的戰略是確保對海峽的控制，直到敵方全盤接受伊方的條件且承認失敗。白宮則尚未回應。

美國副總統范斯八日接受福斯新聞專訪時說，美伊戰事還沒結束，但現在已進入「賽局中段」；美國正結合外交、經濟和軍事等一系列方法，確保最終能取得最好結果；美方目前聚焦的是盡量增加通過海峽的石油及天然氣。

對於重啟美伊和平談判，伊朗外長阿拉奇八日說，伊美間的調解方，仍致力尋求重啟談判的途徑；但在美國停止違反伊美六月達成的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）且對相關違約行為做出賠償前，雙方沒有重啟談判的可能性。

伊朗半官方的梅爾通訊社九日引述阿拉奇報導，伊朗目前並未與美國進行任何談判，且即使伊阿海峽協議確定新的海峽航線，也屬於技術及法律層面，並不代表海峽就會重開。他並提到，伊阿海峽談判進展良好，現已進入「最後階段」。

紐約時報報導稱，鑒於阿拉奇與伊朗總統裴澤斯基安近來持續受到國內強硬派抨擊，而強硬派反對和美國達成任何協議，因此這類發言可能旨在因應伊朗國內政治壓力。

以色列智庫國安研究所（ＩＮＳＳ）主任齊姆特說，莫海比及阿拉奇的發言反映出，伊阿海峽談判充其量只是安排未來如何重開海峽，即使伊阿達成共識，若美國不履行上述ＭＯＵ的承諾，伊朗顯然就不會執行相關安排。

阿拉伯聯合大公國八日則指控，一艘國營阿布達比國家石油公司（ＡＤＮＯＣ）油輪通過海峽時被伊朗攻擊。儘管阿曼也譴責伊朗多次攻擊通過海峽的船舶，違反國際法且侵犯領土主權，但仍提到阿伊海峽談判氣氛正面且具建設性，並呼籲避免做出任何恐影響該談判進展的行為。

另外，官媒伊朗通訊社（ＩＲＮＡ）九日則報導，穆吉塔巴與裴澤斯基安會面，討論伊美戰爭及伊朗國計民生等議題。伊朗強硬派民兵組織巴斯杰同日指稱，未來將發布穆吉塔巴在人群中、在街上、和伊朗武裝部隊指揮官會面的短片。穆吉塔巴自三月繼任以來從未公開露面。