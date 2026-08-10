快訊

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

駐日內瓦處長宴米其林害錯過班機！遭爆多花百萬公帑 王正旭回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

重開海峽 伊朗獅子大開口 要美低頭

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
圖為九日伊朗德黑蘭市中心革命廣場的最新巨幅反美看板，所繪的美國自由女神像倒塌含意不言而喻。歐新社
圖為九日伊朗德黑蘭市中心革命廣場的最新巨幅反美看板，所繪的美國自由女神像倒塌含意不言而喻。歐新社

伊朗最高國安委員會秘書左加德八日聲明，在德黑蘭重開荷莫茲海峽（下稱海峽）前，要求美國先解除對伊朗的海上封鎖與所有制裁；撤離部署在伊朗周邊的美軍；支付戰爭賠償；無條件解凍伊朗被凍結的海外資產；終止對伊朗及其區域內盟友（即代理人）的軍事行動；終止對伊朗的威脅和侮辱。

華爾街日報報導，最高國安委員會由伊朗強硬派主導，直接聽命最高領袖穆吉塔巴，而正審查伊朗與阿曼海峽協議文本的就是該委員會。該報導稱，左加德設定的上述嚴苛條件，凸顯強硬派的伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）正為達成該協議設定極高門檻。

ＩＲＧＣ發言人莫海比八日也強調，重開海峽取決美國是否完全接受伊朗的條件，而非伊阿海峽談判的結果。莫海比九日更表明，伊朗目前的戰略是確保對海峽的控制，直到敵方全盤接受伊方的條件且承認失敗。白宮則尚未回應。

美國副總統范斯八日接受福斯新聞專訪時說，美伊戰事還沒結束，但現在已進入「賽局中段」；美國正結合外交、經濟和軍事等一系列方法，確保最終能取得最好結果；美方目前聚焦的是盡量增加通過海峽的石油及天然氣。

對於重啟美伊和平談判，伊朗外長阿拉奇八日說，伊美間的調解方，仍致力尋求重啟談判的途徑；但在美國停止違反伊美六月達成的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）且對相關違約行為做出賠償前，雙方沒有重啟談判的可能性。

伊朗半官方的梅爾通訊社九日引述阿拉奇報導，伊朗目前並未與美國進行任何談判，且即使伊阿海峽協議確定新的海峽航線，也屬於技術及法律層面，並不代表海峽就會重開。他並提到，伊阿海峽談判進展良好，現已進入「最後階段」。

紐約時報報導稱，鑒於阿拉奇與伊朗總統裴澤斯基安近來持續受到國內強硬派抨擊，而強硬派反對和美國達成任何協議，因此這類發言可能旨在因應伊朗國內政治壓力。

以色列智庫國安研究所（ＩＮＳＳ）主任齊姆特說，莫海比及阿拉奇的發言反映出，伊阿海峽談判充其量只是安排未來如何重開海峽，即使伊阿達成共識，若美國不履行上述ＭＯＵ的承諾，伊朗顯然就不會執行相關安排。

阿拉伯聯合大公國八日則指控，一艘國營阿布達比國家石油公司（ＡＤＮＯＣ）油輪通過海峽時被伊朗攻擊。儘管阿曼也譴責伊朗多次攻擊通過海峽的船舶，違反國際法且侵犯領土主權，但仍提到阿伊海峽談判氣氛正面且具建設性，並呼籲避免做出任何恐影響該談判進展的行為。

另外，官媒伊朗通訊社（ＩＲＮＡ）九日則報導，穆吉塔巴與裴澤斯基安會面，討論伊美戰爭及伊朗國計民生等議題。伊朗強硬派民兵組織巴斯杰同日指稱，未來將發布穆吉塔巴在人群中、在街上、和伊朗武裝部隊指揮官會面的短片。穆吉塔巴自三月繼任以來從未公開露面。

伊朗 美國 荷莫茲海峽

延伸閱讀

伊朗突加碼對美國開出戲劇化條件！荷莫茲海峽協議恐生變

協議草案 伊朗阿曼將共管荷莫茲海峽

伊朗阿曼協議草案 擬禁美以船隻通行荷莫茲 敵對國須先賠償

革命衛隊要求美國滿足伊朗條件 否則不開放荷莫茲海峽

相關新聞

不等伊朗核協議想收場了？美媒曝川普設法保住面子抽身戰爭

華爾街日報報導，美國總統川普數周來一直為結束伊朗戰爭尋找退場方式，甚至美國官員透露，川普曾私下向高階幕僚表示，只要伊朗全面重開荷莫茲海峽，他願意在沒有核協議的情況下結束這場戰爭，並藉此向美國民眾宣告勝利。不料德黑蘭獅子大開口要求華府低頭，顯示川普抽身伊朗戰爭的選項再度縮減。

川普稱美伊「半談判」！不急動武 自曝對伊朗下一步盤算

美國總統川普9日表示，美國目前正低調處理伊朗問題，雙方處於「半談判」狀態，並釋出暫不重啟大規模軍事行動的訊號，接下來對伊朗的策略傾向維持封鎖，讓伊朗承受更沉重的經濟壓力。。

「冰上絲路」避開海運咽喉 中歐首條定期北極貨櫃航線本周啟航

中國的海杰航運公司本周將開通首條定期穿越北極的貨櫃航線。這條「冰上絲綢之路」往返中國寧波舟山港與英國費利克斯托港，沿俄羅斯北岸航行。首艘貨櫃輪預計8月15日啟航，視北極圈冰況而定，傳統航線約40天的航程，可望縮短近半。

烏克蘭承諾不炸黑海石油設施

彭博資訊引述美國官員的話報導，烏克蘭已同意不以俄羅斯以外的油輪，以及攸關哈薩克石油出口的黑海基礎設施為攻擊目標，烏克蘭也已建立聯絡點，與航商交換資訊，以確保商船航行安全。此舉可能使黑海區域的石油流量大量增加。

重啟荷莫茲…伊朗提嚴苛條件

伊朗外長阿拉奇9日表示，目前並未與美國協商，且因美國違反停火協議，近期也不太可能直接與美對談。此外，伊朗強硬派官員也開出嚴苛的重啟荷莫茲海峽條件，包括撤離部署在伊朗周邊的美軍、永久結束對伊朗及其區域武裝盟友的戰爭等，增添美伊談判前景的不確定性，也暗示中東油氣供應仍將受限。

荷莫茲海峽成長期籌碼 伊朗不急收手

美聯社八日報導，相傳荷莫茲海峽（下稱海峽）得名於古波斯祆教一位神祇，祂注定在與敵人交手九千年後取得勝利。美伊雖正在海峽陷入僵局，但伊朗顯然相信，這次交手不必歷經史詩般的漫長等待，如今已將美國總統川普逼入死角。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。