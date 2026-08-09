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行蹤成謎？伊朗最高領袖「仍未公開亮相」 國營媒體：總統近期見過他

中央社／ 杜拜9日綜合外電報導
一名伊朗婦人走過德黑蘭市一幅廣告看板，看板上是現任最高領袖穆吉塔巴的畫像。 資料照。歐新社
一名伊朗婦人走過德黑蘭市一幅廣告看板，看板上是現任最高領袖穆吉塔巴的畫像。 資料照。歐新社

伊朗國營媒體今天表示，伊朗總統裴澤斯基安7月下旬開始任期第3年的前後，曾與最高領袖穆吉塔巴哈米尼會面。穆吉塔巴3月接替父親出任最高領袖後，尚未在公開場合現身。

路透社報導，近期裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）對於他能否接觸到穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei），曾給出不同說法。

7月21日，裴澤斯基安曾表示，與最高領袖的互動「日益增加」，但他8月初又說，與穆吉塔巴聯繫「非常困難」。

伊朗國營媒體今天則報導，裴澤斯基安7月下旬與穆吉塔巴會談的內容涵蓋軍事與經濟事務，包括獲取資源、管理外匯及能源運用，以及與外國夥伴之間的經濟關係。

國營媒體5月也曾報導，裴澤斯基安與穆吉塔巴進行了數小時的會談。當時那是穆吉塔巴擔任最高領袖以來，兩人首次被公開報導的會晤。

穆吉塔巴的父親－前任最高領袖哈米尼（AliKhamenei）命喪2月28日美國聯手以色列對伊朗的空襲，據傳穆吉塔巴也在當天的空襲中受了重傷。

穆吉塔巴在成為最高領袖前，大致上保持低調。準軍事組織「巴斯杰」（Basij）的一名領導人今天表示，未來將公布穆吉塔巴在群眾中、在街頭，以及與武裝部隊指揮官開會的影像與其他紀錄。

伊朗 穆吉塔巴 哈米尼 美國 總統

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