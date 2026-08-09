罕見公開分歧！川普提解除哈瑪斯武裝15點計畫 以色列總理拒絕

美國總統川普上月底宣布一項讓巴勒斯坦哈瑪斯組織解除武裝的15點計畫，以色列總理內唐亞胡9日表示，以色列政府已拒絕這項計畫。

川普上月底宣布，他所成立的「和平理事會」與哈瑪斯就解除武裝計畫達成共識，並稱這是重大突破。內唐亞胡辦公室當時已表示，這套框架「未反映以色列立場」。

這項獲美國支持的計畫提出一套程序，由哈瑪斯分階段將武器交給新的加薩巴勒斯坦行政當局；作為交換，以色列將逐步撤出目前仍控制的加薩逾半地區。哈瑪斯表示，交出重型武器的前提是以色列停止「一切形式的侵略」並從加薩撤軍。

內唐亞胡9日公開拒絕這項計畫，表示以軍「在哈瑪斯解除武裝前不會進行任何撤軍行動」。這是內唐亞胡與川普之間罕見的公開分歧。

根據內唐亞胡辦公室發布的會議紀要，他在內閣會議上說：「我要在這裡說清楚，以色列拒絕這項15點計畫。」他並表示，以色列已將相關疑慮傳達給川普政府。

BBC指出，內唐亞胡今年秋天將面臨艱難的連任選戰，不太可能在加薩問題讓步。哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列引爆加薩戰爭後，內唐亞胡一直承諾要對哈瑪斯取得「絕對勝利」。但主導加薩近20年的哈瑪斯，如今仍控制加薩部分地區。

以色列與哈瑪斯去年10月同意由美國支持的加薩第一階段停火協議，但該協議將許多最棘手問題延後處理，例如哈瑪斯是否繼續控制加薩。

川普的加薩和平計畫明定，哈瑪斯必須放下武器，這正是以色列的核心要求。但對哈瑪斯而言，武裝抵抗以色列是該組織核心信念之一，因此解除武裝也成為雙方最主要爭議焦點。