沙烏地等3國簽防禦協定後 葉門叛軍稱以無人機襲擊沙國煉油廠

與伊朗結盟的葉門叛軍「青年運動」表示，他們今天對沙烏地阿美石油公司的吉贊煉油廠發動攻擊。而事發前2天，沙烏地阿拉伯才剛與土耳其及巴基斯坦簽署防禦協定。

路透社報導，該煉油廠位於沙烏地阿拉伯西南部，每天可處理40萬桶原油。青年運動（Houthi）軍事發言人薩里（Yahya Saree）在社群平台X表示，他們以無人機攻擊該煉油廠。

沙烏地能源部未透露起火原因，僅表示煉油廠發生火警，火勢已經撲滅，相關單位正在處理後續事宜，沒有人員受傷。

青年運動之前就攻擊過沙烏地阿美石油公司（SaudiAramco）在吉贊（Jizan）及揚布（Yanbu）的設施，兩地均位於紅海（Red Sea）沿岸。

今年2月28日，美國聯手以色列攻擊伊朗，之後伊朗及其什葉派穆斯林武裝團體盟友持續攻擊沙烏地及波斯灣其他國家，並封鎖這些國家的能源運輸，連年動盪的區域情勢急遽惡化。

沙烏地阿美是全球最大石油出口商，總裁納瑟（Amin Nasser）上週表示，近期對該公司設施的攻擊，雖導致部分生產中斷，但他有信心可迅速恢復運作。

他並指出，相關攻擊未對公司的營運或財務造成重大影響。

在一連串衝突干擾全球能源供應並撼動世界經濟後，沙烏地、土耳其與巴基斯坦7日簽署共同防禦協定。這3個遜尼派穆斯林國家是美國盟友。

該協定意在強化對任何侵略行為的集體嚇阻力，並規定對3國當中任何一國的武裝攻擊，都將視為對3國全體的攻擊。

土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）表示，新的同盟並非針對伊朗或其他國家，而是一項支持3國安全的整體承諾。