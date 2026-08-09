以媒：以色列不排除單挑伊朗 觀望1時機後單方面出手

總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」引述以色列第13頻道8日報導，美伊戰爭一旦落幕，以色列恐準備「單挑」伊朗，在美國抽身後自行發動攻擊。

報導指出，以軍仍保留單獨對伊朗發動空襲的可能，並持續為美方不再參戰的情況預作準備，這項軍事選項仍擺在檯面上。

此前，CNN報導指出，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）曾向川普政府高階官員表示，進一步升高軍事衝突可能適得其反，僅靠空襲不太可能取得勝利。

據報導，凱恩也對美國攔截飛彈庫存日益減少表示憂慮，同時告訴美國總統川普，如果他選擇繼續這場戰爭，美軍有能力「徹底摧毀」伊朗。