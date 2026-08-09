伊朗內部盛傳最高領袖病危隨時會死！德黑蘭官媒突公布穆吉塔巴影片

總部位於倫敦的伊朗反對派媒體IranWire 6日報導，2名接近伊朗總統裴澤斯基安政府的消息人士證實，最高領袖穆吉塔巴2月底遇襲至今不僅未公開露面，更未曾會見任何內閣成員，德黑蘭高層內部盛傳穆吉塔巴情況危急，隨時可能病逝。

相關消息一出，伊朗半官方的梅爾通訊社8日在社媒上傳一段有關最高領袖穆吉塔巴的影片，但未標註拍攝日期。印度斯坦時報指，社群媒體流傳這段畫面是舊影片。

IranWire引述消息人士稱穆吉塔巴隨時可能病逝，「如果不久後傳出他殉難的消息，我們也不會感到意外。」

IranWire指出，穆吉塔巴自三月初掌權後始終未公開露面或發表演說，僅透過官媒發布少數書面聲明，進一步加深外界對其健康狀況的揣測。