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伊朗戰爭掏空美軍火庫！紐時：台海戰力遭抽調 中國盤算華府家底

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）5月15日在北京中南海花園。路透
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）5月15日在北京中南海花園。路透

紐約時報報導，伊朗戰爭持續掏空美國武器庫存，明顯削弱美軍火力。烏克蘭前線率先承受防空飛彈短缺壓力，但長遠來看，最嚴重的衝擊恐落在亞洲。分析人士警告，這波消耗對美國傳統軍事嚇阻能力造成「世代級的毀滅性打擊」，對北京與莫斯科決策的影響可能延續數年，尤其這兩國在盤算與美國發生潛在衝突時更有恃無恐。

美軍長年為中國大陸可能對台動武預作準備，伊朗戰爭已大量抽走印太地區原本用來因應中國的關鍵武器。美軍印太司令部成為伊朗戰事的重要彈藥來源，大批戰斧巡弋飛彈及其他長程飛彈被調往中東，數百枚先進防空攔截飛彈、一支航艦打擊群及部分最先進驅逐艦也遭抽調。

紐時引述一名熟悉國防情報的美國官員透露，中俄正密切追蹤美軍庫存，不僅從國會預算、國防承包商公告等公開資訊推估數量，也透過間諜衛星及其他監視系統掌握變化。CSIS資深研究員卡拉科（Tom Karako）警告：「這不可能不對中俄的盤算產生重大影響。他們可能刻意選在自己決定的時間採取行動，別忘了，我們得花上好幾年才能恢復庫存。」

資深官員表示，美國武器庫存已消耗至令人憂心的程度。為攔截伊朗報復攻擊，美軍大量耗用防空飛彈，不僅迫使華府延後向歐洲與亞洲客戶交貨，也從兩地抽調軍艦、軍機及防空部隊支援中東，連帶影響裝備維修、部隊士氣及當地火力，相關長期後果已引發美軍與情報界憂慮。

川普政府雖要求國防承包商加快擴產，但美國要補回伊朗戰爭消耗的逾1500枚愛國者攔截飛彈，仍可能需要超過2年，目前庫存已不到1700枚。專家指出，這場彈藥危機部分承接自拜登政府，而且幾乎肯定會延續至川普卸任之後。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）指出，美國仍有逾10萬枚空投導引炸彈等大量較低階彈藥，但軍機必須接近目標投放，風險較高；能從遠距離發射、突破敵方防空的長程飛彈，部分庫存卻已在伊朗戰爭中幾乎耗盡，包括陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）及精準打擊飛彈。由於中國與俄羅斯的防空能力遠勝伊朗，一旦爆發衝突，這類武器將格外重要。

五角大廈另將部分戰術監視資源與防空系統轉往中東，使駐南韓美軍面對北韓威脅時更加脆弱。烏克蘭總統澤倫斯基表示，西方盟國今年提供的防空飛彈數量僅剩2025年的1/3；美國官員則擔心，南韓與日本可能開始質疑華府能否以非核武力提供保護，進而更傾向自行發展核武。歐洲盟友也因美國武器產能吃緊，開始考慮增加向其他國家採購。

華府智庫「美國企業研究所」國防分析師哈里森（Todd Harrison）警告：「這場戰爭拖得越久，我們與伊朗交火越久，美國的彈藥問題就越嚴重，這段脆弱期也會變得越大、越明顯。」

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