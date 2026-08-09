對伊戰爭愈打愈虧...美參聯會主席直言：應尋找退場機制

路透七日引述一位美國官員報導，伊朗和阿曼在荷莫茲海峽（下稱海峽）問題上正取得進展，「我們預期很快就會達成協議；若伊朗履行承諾，海上的商業航運恢復暢通無阻，美國就將解除對伊朗港口的封鎖」。伊朗外長阿拉奇八日也說，伊阿距達成通過海峽的新航線協議「非常近」。

另外，伊朗半官方的梅爾通訊社八日在社媒上傳一段有關最高領袖穆吉塔巴的影片。穆吉塔巴自三月繼任以來從未公開露面。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）同日則引述知情人士報導，參謀首長聯席會議主席凱恩過去幾周私下向副總統范斯、國務卿魯比歐和中情局（ＣＩＡ）局長拉特克利夫等川普政府高官明言，美國必須尋找美伊戰爭的退場機制，目前檯面上將軍事行動升級的選項恐適得其反。

川普政府許多人士及外部的分析家也認為，擊潰伊朗的唯一方式，就是發動地面部隊參戰的大規模作戰，恐造成數千名美軍陣亡。五角大廈雖已擬定相關計畫，但目前川普政府沒人主張採取這種做法。

凱恩與其他高官持續讓川普瞭解，即使採取升級但強度沒那麼高的軍事行動也可能會導致負面結果；應聚焦尋找退場機制，讓川普取得至少一場能向美國選民交代的象徵性勝利，也不會影響可能的外交突破，而第一步是就重開海峽達成協議。