美伊各懷鬼胎：伊要把美踢出波灣 美盼邊緣化荷莫茲海峽

華爾街日報七日報導，伊朗在和阿曼談判荷莫茲海峽（下稱海峽）協議時，堅持禁止美艦通過，企圖削弱美軍過去幾十年在波斯灣擁有的主導地位。不過，美國財長貝森特日前接受亞利桑那州地方電視台12News專訪時說，今後兩年，海峽將變得無關緊要、將變為一片平平無奇的水域。

儘管二月底開戰後，美國否認伊朗實控海峽，但這五個多月，美方僅偶爾冒風險派軍艦駛入，且只短暫執行任務。

上述堅持凸顯對美鷹派的伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）在伊朗政權竄起，他們長久以來就尋求將美軍逐出波灣，ＩＲＧＣ領袖看到藉伊阿談判動搖美國在波灣主導地位的契機。

美國智庫大西洋理事會專家潘尼可夫說，無論總統川普做什麼，到頭來都將由伊朗實控海峽。比利時智庫「國際危機組織」（ＩＣＧ）主任瓦艾斯也說，禁止敵船駛入海峽是伊朗現在主張的重點。

開戰後伊朗對駐波灣國家美軍基地的空襲，已迫使五角大廈重新部署美軍部隊，改為仰賴在波灣外、較不容易受伊朗攻擊的設施。如此轉變反映出這場戰爭已令美方被迫做出調整。

美國智庫「防禦優先作為」（ＤＥＦＰ）主任凱拉尼克直言，在可動用的軍力上，伊朗實際上已將美軍逐出波灣。

貝森特則在上述專訪指稱，他相信海峽將逐漸喪失目前擁有的戰略重要性，可能永遠回不去開戰前在全球能源貿易上扮演的吃重角色，「原因在於伊朗至今都利用海峽或試圖利用海峽作為一個咽喉點」。

貝森特還說，在能源運輸上，未來將愈來愈會繞過海峽；目前透過海峽運輸的能源，有超過五成甚至七成將改為透過地下的輸送管道。

貝森特此前就主張，在主要產油國沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國修建、擴建或改建輸送管道後，將在很大程度上取代傳統上由油輪裝載航行波灣且通過海峽的方式。