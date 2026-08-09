伊朗強調美國須完全接受條件 才開通荷莫茲海峽

雖然美伊雙方均表示伊朗和阿曼在荷莫茲海峽問題上取得進展，很快就會達成協議，但伊朗外長阿拉奇說，是否重新開通荷莫茲海峽，仍取決於其他條件，包括美國向伊朗提供補償。伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人莫赫比也說，重啟荷莫茲海峽與伊阿之間的協議無關，而是以美國「完全接受伊朗提出的條件」為前提。

阿拉奇說，他表示，先前通過荷莫茲海峽的航道分隔方案已不再被德黑蘭接受。目前伊朗正與阿曼討論一條臨時航線，處理永久航線涉及的技術與法律問題。

一名伊朗高級消息人士及兩名區域官員5日告訴路透，一項旨在結束這場長達五個月戰爭的伊朗阿曼協議草案，將讓德黑蘭取得對進入波斯灣船隻的管控權。若屬實，這將是美國迄今對伊朗做出的最大讓步之一，因為美方官員先前一直強調，華府絕不會同意讓伊朗控制這條全球最重要的能源運輸通道。

不過，美國財長貝森特日前接受亞利桑那州地方電視台12News專訪時說，今後兩年，荷莫茲海峽將變得無關緊要、將變為一片平平無奇的水域。

貝森特指稱，他相信荷莫茲海峽將逐漸喪失目前擁有的戰略重要性，可能永遠回不去開戰前在全球能源貿易上扮演的吃重角色，「原因在於伊朗至今都利用荷莫茲海峽或試圖利用海峽作為一個咽喉點」。

貝森特還說，在能源運輸上，未來將愈來愈會繞過荷莫茲海峽；目前透過荷莫茲海峽運輸的能源，有超過五成甚至七成將改為透過地下的輸送管道。

CNN引述知情人士另指出，參謀首長聯席會議主席凱恩過去幾周私下向川普高階顧問明言，必須尋找美伊戰爭的退場機制，目前檯面上將軍事行動升級的選項恐適得其反。

阿聯8日則說，伊朗在一艘阿聯國家石油公司的船隻通過荷莫茲海峽時，用飛彈對其發動攻擊，但沒有造成人員受傷。這是當地船隻遭攻擊的最新事件。