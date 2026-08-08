荷莫茲海峽再傳船隻遇襲 阿聯控伊朗攻擊國營油輪

相傳荷莫茲海峽是以一位以古波斯拜火教主神的名字命名的，這位神明注定要在與對手僵持九千年後贏取最終勝利。如今，伊朗領導層感到勝利指日可待，且無需付出漫長的等待。他們正在押注，軍事施壓最終將迫使美國承認其對這條全球能源要道的控制權，而且時間站在自己這一邊。

2026-08-08 21:50