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荷莫茲海峽再傳船隻遇襲 阿聯控伊朗攻擊國營油輪
阿拉伯聯合大公國今天表示，阿聯國營「阿布達比國家石油公司」（ADNOC）旗下一艘油輪行經荷莫茲海峽時，遭到伊朗攻擊。
法新社報導，阿聯外交部發表聲明譴責，伊朗發射飛彈，對一艘屬於「阿布達比國家石油公司」的油輪發動敵對攻擊，當時該船正通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），所幸沒有造成人員傷亡。
「阿布達比國家石油公司」昨天發表聲明指出，自美伊戰爭爆發以來，該公司已有15艘船隻在荷莫茲海峽遭到攻擊，光是本週就有3艘。
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