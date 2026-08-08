時間的豪賭！伊朗手握好牌博弈川普 達成協議要等關鍵臨界點

（德國之聲中文網）相傳荷莫茲海峽是以一位以古波斯拜火教主神的名字命名的，這位神明注定要在與對手僵持九千年後贏取最終勝利。如今，伊朗領導層感到勝利指日可待，且無需付出漫長的等待。他們正在押注，軍事施壓最終將迫使美國承認其對這條全球能源要道的控制權，而且時間站在自己這一邊。

德黑蘭方面深知，美軍先進防空攔截導彈等關鍵武器的庫存正在減少；他們清楚這場戰爭在美國國內極不受歡迎；他們明白只要海峽維持封鎖狀態，在11月美國國會選舉到來前，油價與物價就會居高不下；他們深知試圖用武力強行開辟水道不僅代價昂貴，還可能需要美軍地面部隊介入；他們也清楚，葉門的「青年運動」武裝盟友隨時可能擴大戰事，打亂另一條重要貿易航線。

按照這種邏輯，美國總統川普別無選擇，只能屈服。

然而，伊朗的這一戰略同樣蘊含著巨大的風險。

川普強調，先前的打擊行動已經重創了伊朗的最高領導層、海軍和空軍。他在加大威脅與宣稱談判進展順利之間交替表態。與此同時，因遭受美國的全面封鎖，伊朗本國經濟遭受重創。幾個月前，伊朗民眾曾爆發大規模抗議，局勢隨時可能再次激化。伊朗領導人只需看看川普在中東這場「短期行動」如何陷入泥潭，便不難體會到戰爭的發展往往難以預料。

協議構想與控制權博弈

伊朗方面聲稱，即將在海峽管理問題上與阿曼達成協議。由於該協議以美國解除封鎖為前提，因此哪怕雙方沒有直接談判，伊朗認為相關協議也會得到川普的批准。

目前尚不清楚該協議是否允許伊朗徵收通行費，但它將使伊朗對這條戰前承載全球五分之一油氣貿易量的開放國際水道的控制權正式化。

曾擔任伊朗前總統阿赫馬迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）顧問的政治分析人士達瓦里（Abdolreza Davari）在德黑蘭接受電話采訪時表示，對海峽的實際控制賦予了伊朗應對美國及地區國家的籌碼，有助於保障自身安全。達瓦里指出：「相比於海峽帶來的經濟收入，伊朗更希望確認其對該水道的管理權與主權。」

即便僅是對海峽部分區域實現正式控制，對伊朗而言也是一次明確的勝利，而對尚未達成多重目標的美國來說則意味著挫敗。這還將嚴重衝擊自由航行的國際規範，樹立一個讓全球多數國家深感不安的先例--即任何國家都可以隨意切斷全球貿易要道。

另外，從伊朗進口石油並對其擁有影響力的中國，早在5月份就曾公開表示，應當恢復海峽的「正常與安全通行」。

時間與籌碼的豪賭

借用川普地緣政治理論的一句名言，伊朗相信自己握著一手好牌。伊朗首席談判代表的顧問穆罕默迪（Mahdi Mohammadi）在社交媒體上發文稱：「戰爭由他們挑起，但終局從來不由他們說了算。何時結束，始終由我們決定。」他補充道：「伊朗追求的是擊敗敵人，而非達成一份協議。」

穆罕默迪透露，伊朗7月對約旦發動的突襲「彌補」了油價下跌的損失。這導致6月達成的臨時協議走向崩潰。該協議原本向伊朗作出了重大讓步，其中包括美國允許其向國際市場出口石油的豁免權，以及進一步緩解制裁的承諾。

伊朗多次宣稱荷莫茲海峽不會重回開放狀態，並將繼續打擊未經許可擅自通航的船隻。伊朗聯合軍事指揮部更是將此稱為「不可逾越的紅線」。德黑蘭安全分析人士納傑菲（Mostafa Najafi）指出：「對伊朗而言，荷莫茲海峽已成為實施威懾、維持地區力量平衡以及重塑波斯灣安全規則的戰略槓桿。」

這為結束戰爭設置了巨大障礙，更不用說解決關於伊朗核計劃這一更為復雜且長期的爭端了。伊朗分析人士加赫拉曼普爾（Rahman Ghahremanpour）表示：「在海峽衝突的掩蓋下，核問題已被邊緣化，這實際上符合伊朗的利益。」他補充道，若未來重啟核談判，對海峽的控制權將為伊朗提供關鍵籌碼。

內部危機與未知的前景

戰爭帶來的經濟衝擊已波及全球，而伊朗承受的痛感尤為劇烈。美軍與以色列的空襲重創了伊朗的工業基礎，美軍的封鎖切斷了其絕大部分石油出口，伊朗民眾正在艱難應對高達三位數的食品通膨。此外，川普還多次威脅要對水利和電力等民用基礎設施發起毀滅性打擊。

去年12月，貨幣崩潰引發了該伊斯蘭共和國成立47年來規模最大的反政府抗議浪潮之一。當局采取了血腥鎮壓，造成數千人死亡、數萬人被捕。伊朗國內許多人--包括接近溫和派總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）的人士--都擔心當前的強硬路線可能會過猶不及，導致局勢走向失控。

曾在2015年參與伊核協議談判的前外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在近期的一篇撰文中指出，伊朗在戰事中取得的籌碼為外交努力打開了「一個難得的窗口」。但他同時警告，如果不能盡快達成協議，「經濟復甦將難以為繼，內部動蕩或再次遭受外來侵略的可能性難以排除，尤其是在美國大選落幕之後。」

這場戰爭始終充滿了意外。在2月28日美軍與以色列的首輪空襲炸死伊朗最高領袖及多名高官後，川普曾暗示戰事將在數周內結束。然而，衝突反而激化了伊朗領導層的意志並動員了其支持者。加赫拉曼普爾指出，德黑蘭正在利用海峽「證明自己並未被打敗，借此鞏固其在國內的執政合法性」。

不過，這一戰略同樣可能適得其反。伊朗的承受力終有限度，人們普遍擔憂經濟崩潰可能再次引發社會劇變。加赫拉曼普爾表示：「伊朗不可能永遠將這一戰略延續下去，在某個臨界點，它必須面對現實與美國達成協議。」

但達瓦里認為，至少在目前，伊朗仍能頂住壓力：「儘管經濟形勢異常嚴峻，伊朗不太可能從既定立場上退讓。」

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