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葉門政府軍回應叛軍攻擊 聯合國示警新一輪內戰風險

中央社／ 開羅8日綜合外電報導

葉門國營薩巴新聞社（Saba News Agency）報導，與伊朗結盟的什葉派激進團體青年運動昨天對馬里卜市的流離失所者營地和住宅區發射彈道飛彈和無人機，造成兩人死亡、14人受傷。

路透社報導，葉門軍方表示，今天清晨已經在沿接觸線上多個方向對青年運動（Houthis）武裝展開反擊。軍方未說明作戰詳情及發生時間，但強調若所屬部隊再遭到攻擊，將採取必要軍事手段予以回應。

多年以來，青年運動與國際承認的葉門政府間衝突大體上平息，這一連串交火標誌著戰事再度急劇升高，外界憂心當地再度陷入更廣泛衝突局面。

隨著美國、以色列對伊朗的戰事蔓延到區域多地，沙烏地阿拉伯高層官員6日表示，利雅德預期在伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）主導下，青年運動和伊拉克民兵即將發動協同攻擊。

伊朗及其葉門、伊拉克盟友未就沙烏地的指控作出回應。

青年運動昨天表示，已經以飛彈和無人機攻擊馬里卜（Marib）薩恩金軍營（Sahn al-Jinn camp）獲沙烏地支持的部隊、彈藥庫、車輛及軍事裝備。路透社無法獨立查證雙方說法。

根據政府消息人士指出，這輪攻擊發生的前一天，至少有30名葉門政府軍的士兵在馬里卜省及哈達拉穆特省（Hadramawt）的軍營遇襲身亡，那是數月以來最嚴重情勢升級事件之一。

青年運動也宣稱對6日的攻擊負責，表示是在察覺到沙烏地部隊大規模集結、準備對其控制區域發動攻擊後，對部署兩省的沙軍進行打擊。

聯合國葉門問題特使格倫德貝里（HansGrundberg）昨天表示，馬里卜省及哈達拉穆特省的最新攻擊加上近期紅海（Red Sea）和亞丁灣（Gulf ofAden）商船再度遭到襲擊，已經導致葉門面臨自從2022年4月聯合國斡旋達成停火以來，再度陷入大規模衝突的最大風險

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