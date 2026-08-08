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把美軍踢出波斯灣？伊朗提一條件重開荷莫茲 藉機測川普底線

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍飛彈驅逐艦「保羅．漢密爾頓號」（DDG-60）2023年5月19日通過荷莫茲海峽。美聯社
美國海軍飛彈驅逐艦「保羅．漢密爾頓號」（DDG-60）2023年5月19日通過荷莫茲海峽。美聯社

華爾街日報7日報導，伊朗正尋求把禁止美國海軍軍艦通過荷莫茲海峽，納入海峽重開協議，試圖藉此限制美國在波斯灣長達數十年的軍事部署。美方已向調解方表明，不接受伊朗限制海峽航運或收取通行費，相關分歧也使協議遲遲無法完成。

目前談判由位於荷莫茲海峽南岸的阿曼主導。伊朗官員已在磋商期間公開提出禁止美軍艦通行的要求。儘管伊朗在這場持續6個月的戰爭中遭受重大軍事打擊，德黑蘭領導層仍希望利用終戰談判，削弱美國在波斯灣的主導地位。

報導指出，這項要求也反映長期主張將美軍逐出中東的革命衛隊強硬派，在伊朗領導階層內部影響力上升。國際危機組織伊朗計畫主任瓦埃茲（Ali Vaez）表示，禁止軍艦通行是德黑蘭的核心要求，伊朗尋求控制海峽，就是希望掌握拒絕敵對船隻通行的能力。

不過，今年4月戰事最激烈時，五角大廈曾派兩艘飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽。專家及前美軍高階指揮官認為，如果美國海軍決定強行通過，伊朗在軍事上不太可能阻止美軍進入波斯灣。

他們認為，伊朗提出極限要求，也可能是在試探川普究竟願意為此恢復戰爭，還是選擇退場。前美國資深情報官員潘尼科夫（Jonathan Panikoff）表示，無論川普如何選擇，最終都可能使伊朗實質取得對海峽相當大的控制權。

一名美國官員表示，川普政府只會接受伊朗不得收取通行費或其他費用，也不得阻止任何船隻通過海峽的協議；若德黑蘭全面開放海峽，美國則願解除對伊朗港口的封鎖。

另一方面，伊朗外交官在革命衛隊施壓下，還要求美方放寬石油制裁並解除港口封鎖。革命衛隊旗下法斯通訊社報導，伊朗方面也研議禁止以色列船隻，以及與打擊伊朗區域民兵盟友有關的船隻或貨物通行，曾對伊朗造成損害的國家則須先支付賠償。

法斯通訊社稱，相關條款已納入伊朗最高國家安全委員會審議的法律草案。調解方表示，這些內容尚未納入伊朗與阿曼的協議，不過，伊朗官員向阿拉伯調解方傳達這些要求後，談判因而受挫。

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