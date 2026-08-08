美伊戰火下沙土巴3國簽防禦協定 背後意涵一次看

沙烏地阿拉伯、土耳其與巴基斯坦今天在麥加簽署共同防禦協定，這3個遜尼派穆斯林國家是美國盟友，對伊朗向波斯灣石油出口國發射飛彈以及區域戰火蔓延感到不安。

綜合路透社和法新社報導，自美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊、多年區域動盪局勢大幅升級以來，伊朗及其盟友持續對沙烏地等波灣國家發動攻擊並封鎖能源運輸。

沙土巴3國在聯合聲明中說，「麥加共同防禦協定」（Mecca Joint Defence Agreement）意在強化對任何侵略行為的集體嚇阻力，並規定對3國中任何1國的武裝攻擊都將視為對3國全體的攻擊。

然而聲明未說明各方承諾的具體義務，也不清楚這項協定在多大程度上會約束3國採取特定軍事行動協助彼此防衛。

土耳其副總統尤瑪茲（Cevdet Yilmaz）表示，這項協定並非針對任何特定國家。土耳其一名官員還說，這項協定純屬防禦性質，不會影響這些國家與其他國家的既有協議。

這3國都對以色列以及什葉派穆斯林國家伊朗日益強硬的軍事立場感到憂慮，他們的長期盟友美國窮於遏制這波引發全球能源危機的區域動盪。

這項協定也適逢沙烏地與鄰國葉門叛軍「青年運動」（Houthi）停火協議破裂。青年運動近期再度攻擊沙烏地，並宣布對沙烏地實施海上封鎖，企圖以攻擊沙烏地油輪方式執行封鎖行動。

背後有伊朗撐腰的青年運動威脅紅海（Red Sea）航運，在伊朗實質封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的情況下，進一步加劇對波灣能源出口國的壓力。

●強烈政治象徵意義

波斯灣研究中心（Gulf Research Center）主席沙吉（Abdulaziz Sager）表示：「在區域局勢高度不確定之際，穆斯林世界3個最具影響力的國家聚首，顯示區域與中等強國在安全議題上加強緊密協作的意願日益提升。」

沙吉還說：「這個3邊架構有望強化3國在外交與國防上的集體影響力，同時有助於形成更具區域主導性的安全架構。」

土耳其擁有北大西洋公約組織（NATO）第2大軍力；沙烏地是伊斯蘭教最神聖的聖地所在，也是全球主要石油出口國之一；巴基斯坦則是唯一擁有核武的穆斯林國家。

然而，沙烏地負責公共外交事務的副部長克里姆利（Rayed Krimly）在社群媒體發文說，這項協定不代表力求建立軍事軸心或教派集團，而且「與任何核子野心或軍備競賽無關」。

儘管巴基斯坦去年與沙烏地簽署「戰略互防協定」（Strategic Mutual Defence Agreement），但並未對伊朗攻擊沙烏地的行為做出軍事回應。巴基斯坦也曾淡化將核嚇阻力量擴及盟友的說法，去年談到與沙烏地的互防協定時表示，核武「不在考慮範圍」。

巴基斯坦與土耳其先前也表態支持沙烏地宣布成立的海上防禦聯盟，以保護區域航運和能源航線。

●多重安全保障

英國伯明罕大學（University of Birmingham）沙烏地外交政策專家卡林（Umer Karim）說，這項聯盟「顯然是針對伊朗，意在因應伊朗鞏固對波灣地區主導的新戰略布局」。他還說，土耳其與巴基斯坦都與伊朗接壤，意味著他們可以對伊朗「施加不同形式的影響力」。

親近沙烏地軍方與政府的消息人士在協定簽署前告訴法新社，3國討論已久，「中東最新局勢發展加速協定拍板」。

英國倫敦大學國王學院（King's College London）學者克里格（Andreas Krieg）表示，這項協定明確展現將結盟關係拓展至美國以外的意圖。

他說，沙烏地、土耳其與巴基斯坦並非打算取代美國，他們正在增強自身能力，以便在華府無法或不願維護他們的利益時仍能保護自身利益。

他還說，在美伊戰爭帶來衝擊後，沙烏地尤其希望建立「多重安全保障」，而非單靠美國保護傘。

英國智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）中東安全資深研究員奧切利克（Burcu Ozcelik）表示，這項協定聚焦牽制伊朗在區域的霸權，以及建立對以色列的嚇阻力，而非走向與伊朗直接對抗，「我認為目的恰恰相反」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室婉拒置評。印度外交部發言人表示，印度正密切關注這項協定相關發展。伊朗則未立即置評。