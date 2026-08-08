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川普戰前力挺伊朗示威者 5個月後尋求退場 專家：最大輸家是伊朗人

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗德黑蘭一棟建築物上掛著繪有美國總統川普的廣告看板，攝於7月18日。路透
伊朗德黑蘭一棟建築物上掛著繪有美國總統川普的廣告看板，攝於7月18日。路透

美國伊朗開戰前幾周，總統川普曾公開聲援反政府示威者，呼籲他們記下「殺人者與施虐者」姓名，並承諾「幫助正在路上」。然而戰事爆發超過5個月後，川普已尋求退場途徑，「解放伊朗人民」也成為這場戰爭至今最明顯未實現的目標之一。

紐約時報7日報導，國際特赦組織指出，川普做出援助承諾後，伊朗已處決至少26名涉及1月抗議活動的人士，可能還有更多示威者面臨風險。與此同時，美伊談判人員正試圖達成協議，恢復遭伊朗實質封鎖的荷莫茲海峽航運，讓美國退出這場持續時間和代價都超出預期的衝突。

川普今年夏天受訪時承認，由於伊朗安全部隊會鎮壓示威者，他從未真正相信自己鼓勵的起義會發生。他表示，除非示威者能全面武裝，否則不認為他們能發動起義，因為伊朗安全部隊「很暴力」。

部分相信川普承諾的伊朗人感覺遭到背叛。35歲德黑蘭男子瓦希德說，他原本真的以為援助會到來；曾參加1月反政府示威的36歲女子瑪麗亞姆則批評，川普只是利用公民起義推動自身議程，使用人權語言也是為了美國利益。受訪者都因擔心遭政府報復，要求只公布名字。

白宮拒絕回答川普先前承諾協助解放伊朗人民的相關問題。隨著戰事延續，川普談及伊朗平民處境時愈來愈少，注意力轉向荷莫茲海峽航運中斷，以及因此飆升的燃料價格和全球市場動盪。

川普6月宣布與伊朗達成一項後來破裂的初步和平協議時，也未提及伊朗人民，而是呼籲恢復石油運輸。協議其中一項條款要求雙方尊重彼此主權，並避免干涉內政，也被部分伊朗人視為與川普先前承諾相互矛盾。

伊朗神權統治至今未變，川普近期反而稱讚伊朗新領導人「非常理性」、「很好打交道」，並形容他們堅強、聰明且不激進。

新美國安全中心執行長方丹指出，美國過去也曾有總統呼籲他國民眾起義，最後卻未提供支持。他認為，協助解放伊朗人民是川普所有承諾中最重要的一項，但如今統治者仍是原來的專制政府，伊朗人民承受戰火與更惡化的經濟，成為今年衝突中「最大的輸家」。

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