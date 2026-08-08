加薩名醫遭以色列拘押近600天 人權團體籲釋放

加薩醫院院長薩菲亞在以哈戰爭期間遭以色列軍方拘留已近600天，至今未曾正式起訴。人權團體和網路聲援浪潮不斷，要求以色列立即釋放薩菲亞。聯合國組織警告，任意拘留醫療人員，還對其施以虐待，是公然違反國際法。

2024年12月27日，以色列軍隊在加薩北部突襲卡邁爾艾德旺醫院（Kamal Adwan Hospital）時，要求當時的院長暨兒科醫師薩菲亞（Hussam Abu Safiya）離開醫院，但薩菲亞堅持要留守在醫院照顧病患，最後被以軍帶走關押。

以色列軍方當時發布聲明表示，薩菲亞因被懷疑是「哈瑪斯恐怖分子」，遭軍方拘留審問，該醫院還涉及軍事行動。以軍還表示，行動期間逮捕超過240名哈瑪斯、伊斯蘭聖戰恐怖分子以及其他涉及恐怖活動的人員，其中一些人還試圖冒充病患或利用救護車逃跑。根據以軍說法，在發動突襲之前，軍方已協助從醫院疏散350名病患和醫護人員。

艾德旺醫院當時是加薩北部地區僅存一家仍能提供醫療服務的主要醫療機構，其他多數醫院都已被以軍砲轟損毀，無法再執行醫務。

當時在網路廣為流傳的一張照片，也是讓薩菲亞受到國際關注的主因。照片顯示，穿著白袍的薩菲亞孤身走向以色列坦克車。這張照片後來成為加薩醫療人員在戰火中堅守崗位的象徵。

獨立媒體「中東監督者」（Middle East Monitor）6日報導，巴勒斯坦囚犯資訊辦公室表示，薩菲亞在7月27日遭受嚴重暴力對待，包括警棍毆打、電擊、警犬、催淚瓦斯和橡皮子彈攻擊，肋骨已斷裂。

以色列軍方逮捕薩菲亞時表示，醫院遭哈瑪斯利用，並指薩菲亞涉嫌與哈瑪斯有關。以方今年6月再度向美國ABC新聞表示，薩菲亞因涉嫌參與恐怖活動而被拘留，以「非法戰鬥人員」為由拘留薩菲亞。

但以方至今未對薩菲亞提出正式刑事起訴，目前公開資訊中也無薩菲亞的具體刑事指控或公開證據。以色列最高法院6月16日也駁回釋放他的上訴，且未向律師公開駁回的依據理由和相關資料。

在過去近600天的拘留期間內，聯合國、人權團體及「無國界醫生」（MSF）組織接連要求以色列立即釋放薩菲亞，並提出警告指薩菲亞有被單獨監禁、疑似遭受酷刑以及缺乏適當醫療照護的情況，健康狀況令人擔憂。

薩菲亞今年6月透過視訊在以色列最高法院出庭時，畫面中的他明顯消瘦虛弱，引發外界對其健康狀況的強烈關注。根據薩菲亞律師提供的資料，薩菲亞疑似長期遭受酷刑及其他不當待遇。

聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）7月8日向媒體表示，以色列若認為薩菲亞涉嫌犯罪，應立即提出可被認定的刑事罪名，讓他接受公平審判，否則就應釋放他。

聯合國獨立國際調查委員會同日也呼籲，以色列應立即、無條件且安全地釋放薩菲亞，以及所有其他遭以方任意拘留的巴勒斯坦醫護人員。調查委員會指出，任意拘留醫療人員，還對其施以嚴重虐待，是公然違反國際法。

國際特赦組織（Amnesty International）也持續要求以色列釋放薩菲亞。美國分會7月8日更向美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）提出緊急呼籲，要求美國協助確保立即無條件釋放薩菲亞。

「無國界醫生」組織也於7月20日加入呼籲釋放薩菲亞。