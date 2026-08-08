川普對伊朗戰爭難收場！CNN：美軍最高將領私下尋找退場途徑

CNN 7日報導，3名知情人士透露，美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上將過去幾周私下向總統川普的高層顧問明確表示，美國必須尋找退出伊朗戰爭的途徑，因為目前擺在檯面上的升級軍事選項可能適得其反，單靠空中武力也不太可能實現川普公開宣示的目標。其中一人直言：「凱恩正在尋找退場途徑。」

認為戰爭已走到十字路口的並非只有凱恩。2名消息人士表示，他已與中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）、國務卿魯比歐及副總統范斯等重要內閣官員，討論升高衝突的軍事選項及尋找退場途徑的可能性。

凱恩最近也與部分立場相近的川普重要顧問私下會談，試圖促進跨部門協調，確保他們在與總統開會前立場一致，並說明現有軍事選項的局限與潛藏風險，包括不派遣美軍地面部隊參戰的方案。其中一名消息人士表示：「我認為這只是他保護軍方的方式。」

川普一直不願考慮向伊朗部署地面部隊，反而相信空襲能迫使伊朗按照他的條件接受協議。多名知情人士表示，凱恩及川普內閣其他官員私下認為這種結果不太可能出現，因此一直試圖制定符合川普條件的其他選項。川普許多國家安全高階官員也認同凱恩7月底在公開聽證會上的說法：「空中武力有其局限。」

一名消息人士表示，即使川普起初似乎準備批准他所稱的「大規模」行動，凱恩與其他政府官員仍對7月底提出的新一波攻擊計畫抱持戒心，擔憂升高衝突可能帶來的後果。美方內部只有美國中央司令部（CENTCOM）部分人士支持這項行動，以色列大致也支持升高衝突。

消息人士表示，凱恩雖然提出疑慮，但也顧及與川普的關係，直接向川普說明軍事選項時，謹慎傳達可能帶來的負面後果。他一直努力確保川普願意聽取他的意見，以便更經常向川普簡報。

凱恩7月底在白宮與川普及其他高階官員開會時，提出升高衝突的軍事選項可能造成的負面影響，包括美國彈藥庫存已遭大量消耗，但同時也明確表示，如果川普希望推進這些行動，「我們絕對可以重創他們」。不過，他私下更直接承認空中武力的局限，並重申在戰爭現階段，單靠轟炸不太可能實現川普公開宣示的目標。

不過，凱恩並非異類。政府內部許多人及外部分析人士也認為，徹底擊敗伊朗的唯一方式，是發動涉及地面部隊的大規模行動，可能造成數千名美國人喪命。五角大廈雖已擬定相關計畫，但政府內部目前沒有人主張採取這種激烈行動。

因此，凱恩與其他官員持續讓川普了解，強度較低的軍事升級行動也可能導致負面結果。焦點則是尋找退場途徑，讓川普至少取得一場能向美國民眾交代的「象徵性」勝利，同時不阻礙潛在的外交突破，第一步是就重新開放荷莫茲海峽達成協議。