伊朗擬立法禁敵國船隻通過荷莫茲 點名美國、以色列

伊朗國會國安與外交政策委員會正審議一份對荷莫茲海峽（下稱海峽）戰略管理的法案初步文本。伊朗國會主席團成員沙拉米六日說，根據該初步文本，將禁止敵方船舶通過海峽，例如美國和以色列，違者最高將處以相當於船上貨物價值五分之一，即兩成的罰款。

沙拉米還說，根據該初步文本，對伊朗造成損失的國家和個人，在完成賠償前禁止通過海峽及波斯灣。

伊朗半官方媒體法斯通訊社六日也引述一位伊朗國會議員報導，該法案尚在專家審查階段，國會已邀專家在定案前提出建言。

該法案計畫禁止任何與以色列有關的軍、民用貨物通過海峽；各國船舶若參與對抗伊朗區域代理人「抵抗軸心」（或稱抵抗之弧、抵抗陣線）的行動，則船舶及相關貨物也禁止通過，並規範含提供保險和（汙染海峽）環境成本等「服務」的「服務費」收費機制。

伊朗當局將和武裝部隊共同負責海峽導航、監管船舶航行與波灣維安。六日國際油價應聲上漲。

對此，美國智庫大西洋理事會研究員瓦里克說，美方顯然不會樂見該法案。

伊朗外交部消息人士說，伊朗和阿曼談判的海峽協議草案，規畫由伊朗管理各國船舶駛入海峽的程序，駛離的則由伊阿共管。雙方規畫船舶透過一條「中央航線」通過；目前的兩條航線，即海峽南、北部的航線則將在「指定期限」內停用。