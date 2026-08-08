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伊朗擬立法禁敵國船隻通過荷莫茲 點名美國、以色列

聯合報／ 國際中心／綜合報導
伊朗與阿曼擬定的協議傳出德黑蘭尋求禁止美國和以色列船隻通過荷莫茲海峽。法新社 季晶晶
伊朗與阿曼擬定的協議傳出德黑蘭尋求禁止美國和以色列船隻通過荷莫茲海峽。法新社 季晶晶

伊朗國會國安與外交政策委員會正審議一份對荷莫茲海峽（下稱海峽）戰略管理的法案初步文本。伊朗國會主席團成員沙拉米六日說，根據該初步文本，將禁止敵方船舶通過海峽，例如美國以色列，違者最高將處以相當於船上貨物價值五分之一，即兩成的罰款。

沙拉米還說，根據該初步文本，對伊朗造成損失的國家和個人，在完成賠償前禁止通過海峽及波斯灣

伊朗半官方媒體法斯通訊社六日也引述一位伊朗國會議員報導，該法案尚在專家審查階段，國會已邀專家在定案前提出建言。

該法案計畫禁止任何與以色列有關的軍、民用貨物通過海峽；各國船舶若參與對抗伊朗區域代理人「抵抗軸心」（或稱抵抗之弧、抵抗陣線）的行動，則船舶及相關貨物也禁止通過，並規範含提供保險和（汙染海峽）環境成本等「服務」的「服務費」收費機制。

伊朗當局將和武裝部隊共同負責海峽導航、監管船舶航行與波灣維安。六日國際油價應聲上漲。

對此，美國智庫大西洋理事會研究員瓦里克說，美方顯然不會樂見該法案。

伊朗外交部消息人士說，伊朗和阿曼談判的海峽協議草案，規畫由伊朗管理各國船舶駛入海峽的程序，駛離的則由伊阿共管。雙方規畫船舶透過一條「中央航線」通過；目前的兩條航線，即海峽南、北部的航線則將在「指定期限」內停用。

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伊朗與阿曼已就開闢一條安全通過荷莫茲海峽（下稱海峽）的航線達成協議。美國總統川普六日在白宮橢圓辦公室被問到是否已與伊朗達成重開海峽的協議時指稱，進展很好，「我有參與這項談判；可能很快會有結果」。三個美國盟邦：沙烏地阿拉伯、巴基斯坦和土耳其七日則簽署三方共同防禦協議「麥加協議」。

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