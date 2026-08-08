川普罕見認美軍彈藥緊張 沙巴土3國簽共同防禦協定

伊朗與阿曼已就開闢一條安全通過荷莫茲海峽（下稱海峽）的航線達成協議。美國總統川普六日在白宮橢圓辦公室被問到是否已與伊朗達成重開海峽的協議時指稱，進展很好，「我有參與這項談判；可能很快會有結果」。三個美國盟邦：沙烏地阿拉伯、巴基斯坦和土耳其七日則簽署三方共同防禦協議「麥加協議」。

川普也罕見承認美軍彈藥供應出問題；「我們在一些威力強大的彈藥上幾乎供應無限，但一些類型的彈藥可能相對緊張，但我們每天都在補」。

對於美伊是否已達成重開海峽的協議，川普聲稱，「我不想說達成了，海峽目前算是開放」。他說，美國海軍持續封鎖伊朗周邊，但海上航運仍有風險，「（伊朗）他們隨時都可以發射某種武器。他們總有東西能發射，也可能布一枚水雷；就會把事情搞砸，因為大家不想讓價值十億美元的船意外撞擊水雷」。

但川普對談判進展仍有信心，「我認為，我們進展非常順利；我認為，我們進展不錯」。

川普並又一次為他二月底對伊朗開戰辯護，即為了阻止伊朗擁核，這是必要之舉，「我們別無選擇。他們不能擁核，否則全球都被炸毀」。

伊：某人就是言詞反覆

川普還說，他有信心這場戰爭即將結束，「我認為，戰爭很快就會結束。我不認為，他們還能撐多久」。

但伊朗國會議長兼首席談判代表卡利巴夫六日在社媒Ｘ發文，似乎嘲諷川普混合軍事施壓與外交接觸的手段，「（有人說）大規模攻擊即將到來；（又有人說）等等，算了，他們想談判。這就是不斷重複的作秀」。

路透六日報導，川普目前有三個選項：其一是接受伊朗與阿曼的協議，承認伊朗對海峽的控制；其二是又一次大舉空襲，恐在十一月美國期中選舉前承受更大政治風險，且未必能使伊朗屈服；其三是繼續封鎖伊朗港口，在商船遇襲時報復，但依然無法結束這場戰爭。

國營伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（ＩＲＩＢ）七日報導，伊朗國會議員正等待伊朗和阿曼達成的海峽協議框架，獲得伊朗「更高層級的最終批准」，希望該協議的最終結果及詳情將盡快公布。

另外，巴基斯坦外交部七日指出，麥加協議規定，對該協議任一方的攻擊，都將被視為對三方的攻擊；該協議旨在強化對任何侵略行為的集體嚇阻能力。土耳其總統通訊辦公室主任杜蘭則表示，該協議將加強三方共同安全及集體嚇阻能力，為維護區域內和平穩定做貢獻，「非針對任何特定國家」。

麥加協議 美媒：很像北約

該協議刻意選在伊斯蘭教聖城麥加簽署，也是伊斯蘭教先知穆罕默德的出生地，在土耳其總統厄多安、巴基斯坦總理夏立夫和東道主沙國王儲穆罕默德．沙爾曼會談後簽署。其中巴基斯坦是擁核國，沙國是全球前幾大石油出口國，土耳其則是北約（ＮＡＴＯ）成員國。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，該協議很像北約盟約。

但伊朗最高領袖穆吉塔巴顧問雷札伊七日隨即警告，麥加協議並不能保證沙國安全。