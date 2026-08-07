美軍將彈盡炮絕？美伊戰爭歷經五個月 美軍方領導人不斷警告川普

（德國之聲中文網）據三位了解數據的人士向路透社透露，美軍在與伊朗在過去為期五個月的戰爭中，已經消耗了大部分高精度遠程導彈的庫存。這些導彈主要是地對地武器，就是 「陸軍戰術導彈系統」 （Army Tactical Missile Systems ATACMS) 和「精確打擊導彈」 （ Precision Strike Missiles PrSM)。三位匿名消息人士中的兩位透露，美國已經耗盡了這些武器中的「幾乎全部」庫存。不過二人沒有透露武器剩餘的具體數量。

美軍消耗地對地武器的嚴重程度此前未經報導。這些高精度遠程導彈是美軍武器庫中的重要組成部分，能夠從安全距離進行精准打擊。美國提供的 「陸軍戰術導彈系統」 在烏克蘭戰爭中發揮了關鍵作用，使烏軍能夠打擊俄羅斯境內的目標。而 「精確打擊導彈」 是更新、更先進的一代產品，將取代射程較短的 「陸軍戰術導彈系統」 。

分析人士表示，這類單價超過100萬美元的武器在與中國發生的任何潛在衝突中也將發揮重要作用。

今年2月，美國和以色列對伊朗發起聯合軍事打擊。美國總統川普當時預測這場衝突會在短時間內以美以勝利結束。然而沖突期間以及參與各方談判過程中發生的多次轉機，已讓此次衝突陷入僵局。隨著戰爭時間的拉長，路透社援引的三位消息人士均表達了擔憂，認為導彈供應的下降可能會限制美國威懾包括俄羅斯和中國在內的對手的能力。

另有第四名同樣不願透露姓名的知情人士向路透社表示，儘管負責監督中東美軍的總指揮部已經幾乎用光了戰前擁有的遠程地面導彈，但他們一直能夠從美軍在世界其他地方的儲備中進行補充。

川普政府討論「彈藥還夠打多久」

此前在被要求對武器庫存數據發表評論時，白宮發表了一份總統聲明，稱美國擁有「遠多於世界上任何國家的彈藥」，且「遠多於美國所需的數量」。

分析人士一致認為，美國的確正在以創紀錄的水平生產重型地面武器炮彈，但也警告稱，供應量可能遠低於持久戰所需的數量。

上周，川普政府內部，就美國還能在不將庫存消耗到影響美軍應對其他地區危機能力的水平的情況下，對伊朗實施打擊維持多久進行了緊張討論，期間這些供應數據在聯邦政府內部流傳。

路透社據兩位消息人士報導，美國軍方領導人數周來一直向川普提出警告，稱美軍防禦武器的庫存，包括戰術彈道導彈攔截武器最有效的「愛國者」防禦系統正在急劇減少。上周，幾家媒體報導稱，川普決定不對伊朗發起另一次大規模攻勢，部分原因是他的軍事顧問對美國的庫存提出了警告。

其中一位消息人士還表示，自美以與伊朗戰爭爆發以來，美國還消耗了其全球戰斧巡航導彈（Tomahawk）將近一半的庫存，這些導彈通常從艦艇上發射，屬於海軍武器系統，也是海軍分支在不冒飛行員風險的情況下打擊嚴密設防目標的主要手段。

路透社在報導中強調無法獨立核實該數字，但進一步報導說，防務系統供應商 RTX 旗下的雷神業務（Raytheon）已與五角大樓達成了一項初步的多年期協議，旨在提高戰斧巡航導彈的產量以及增加其他彈藥的生產。

川普怒懟駁斥

美國有線新聞網CNN8月6日報導說，六位上周與川普一起出席在戴維營舉行的內閣會議的知情人士透露，川普就媒體對美國彈藥庫存不足的報導提出了批評，認為這讓「美國在關鍵時刻顯得軟弱」。因為目前正是川普多次威脅對伊朗采取強硬行動，迫使伊朗同意達成協議的關鍵時刻。

川普8月7日凌晨在其社媒Truth Social上強調，「美國擁有大量彈藥，尤其是中低端武器的彈藥（美國的中低端也別其他國家最高端的更先進！），幾乎是取之不盡。」

儘管如此，川普似乎也承認，「在高端武器儲備方面美國雖然充足，但還有提高空間」。同時，川普表示，他的政府將尋求「對洩露這些訊息的叛徒處以長期監禁。「



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