傳伊朗擬禁美以船隻通行荷莫茲海峽 違者罰貨值20%

伊朗半官方媒體法斯通訊社（Fars）引述1名議員說法報導，國會委員會正在審查初步法案，擬禁止美國、以色列及其他「敵對」國家的船隻通過荷莫茲海峽。

根據這項草案，若船隻違反上述規定，最高可能面臨相當於船載貨物總價值20%的罰金。

該名議員透露，法案目前仍在專家審查階段，國會已邀請專家在草案定案前提出建議。

伊朗與阿曼研議中的荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）管理協議已成為外界期待海峽重新開放以及恢復受阻能源運輸的關鍵。自美國與以色列2月攻擊伊朗後，能源運輸受到嚴重影響。

法斯通訊社報導，草案擬禁止任何以色列相關貨物通過海峽，還規範包括保險及環境成本等服務的收費機制。

據伊朗外交部消息人士，伊朗與阿曼協議草案規劃由伊朗管理船隻進入荷莫茲海峽的程序，離開的船隻則由兩國共同監管。雙方規劃船隻透過「中央航道」通行，至於目前有限使用中的另2條航線，將在「指定期限」內停止使用。

近日，美國與伊朗官員均釋出訊號，表示雙方可能接近達成某種荷莫茲海峽協議。美國總統川普5日深夜再次表示，他已暫緩恢復對伊朗發動軍事攻擊的計畫。

不過，過去多次宣稱即將達成協議的消息最終均未成真，目前仍不清楚伊朗與阿曼提出的方案是否可以恢復海峽航運。

受到相關消息影響，6日國際油價上漲。由於市場擔憂伊朗與阿曼方案可能不足以全面恢復波斯灣能源運輸，布倫特原油價格突破每桶82美元。

另據報導，任何新的荷莫茲海峽協議都必須獲得伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）批准。穆吉塔巴在2月美以攻擊中受傷後一直行蹤不明，目前尚不清楚他是否已同意相關方案；伊朗官員則表示，與他聯繫需要時間。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）5日表示：「目前要與他取得聯繫非常困難，但無論如何，他的存在對我們是極大的力量來源，支持著我們繼續前進。」